Çavuşoğlu: Somut adımla cevap vereceğiz (ABD’nin GKRY’ye silah ambargosunu kaldırması)

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’nin GKRY’ye silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada’da, biz de gereğini yapacağız” dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını değerlendirildi

Bakan Çavuşoğlu, “ABD’nin bu kararına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada’da, biz de gereğini yapacağız” dedi.



Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararının kapsamını genişletmesini kınamıştı.