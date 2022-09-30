Erdoğan: Küresel finans araçları üzerinden kurulan tuzakları boşa çıkardık

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Dolmabahçe Ofisi’nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde konuştu.

”Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahip bir ülke olduğunu söyledi.

”YAPTIĞIMIZ İŞ KENDİMİZE YENİ BİR YOL ÇİZMEK”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Bizim yaptığımız Amerika’yı yeniden keşfetmek değildir. Yaptığımız iş dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri imkanlarımızı en doğru şekilde analiz ederek kendimize yeni bir yol çizmek olmuştur.

”DOĞRU BİR YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ İSPATLADIK”

Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık.

”KENDİ ÖZGÜN EKONOMİ MODELİMİZİ OLUŞTURDUK”

Açıkça itiraf etmek isterim ki; ülkemize karşı haksız şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Ekonomi politikamızı bu tuzaklardan kendimizi kurtarabilmek için ayrıştırdık. Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk.

”ÜLKEMİZE YÖNELİK SENARYOLARIN SON SAHNESİ EKONOMİK YIKIM ÜZERİNE”

Türkiye yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta zorlanmıştır. Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştur.

”TUZAKLARI BOŞA ÇIKARDIK”

Aldığımız tedbirler sayesinde küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.

”ENFLASYONU DÜŞÜREBİLME KABİLİYETİNE SAHİP ÜLKEYİZ”

Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık ondan sonra da düşürdük.”