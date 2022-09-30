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Erdoğan: Küresel finans araçları üzerinden kurulan tuzakları boşa çıkardık

30 Eylül 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katıldı.






TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ”Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Aldığımız tedbirler sayesinde küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık” dedi.



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30 Eylül 2022






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