Bira Partisi’nin kurucusu ve Avusturya’nın sıradışı cumhurbaşkanı adayı Dominik Wlazny kimdir?

Avusturya’da Bira Partisi’nden punk rock müzisyeni Dominik Wlazny, düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sıradışı adaylarından.

Wlazny, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hayvan haklarını savunduğu kampanyasıyla seçimlerde oy toplamayı hedefliyor.

35 yaşındaki müzisyen, olağandışı projeleriyle de ilgi topluyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Wlazny, başkent Viyana’nın şehir merkezinde bir bira çeşmesi kurmayı planladığını söyledi.

Genç sanatçı, açıklamasında bunun hem turistlerin ilgisini çekeceğini hem de yurttaşların yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Ülkede değişim isteyen herkese hitap ettiğini belirten Wlazny, “Burada asıl olay bir şeylerin parçası olmak ve bunun için de bira içmenize gerek yok” dedi.

Sanatçının 2014’te “alaycı bir proje” olarak kurduğu Bira Partisi’nin şu anda yaklaşık 1000 üyesi var.

Parti 2019’daki genel seçimlere katılmış fakat meclise girmeye hak kazanamamıştı.

Öte yandan Wlazny dahil partiden 11 kişi, başkentteki farklı belediyelerde halihazırda danışman olarak görev yapıyor.

“Avusturya’da çırak olmak bakan olmaktan daha zor” diyen Wlazny, seçilirse bakanları özel şirketlerdekine benzer bir işe alım sürecine sokmayı planladığını da söyledi.

“Gelecek Bakanlığı kurmak istiyorum”

Turbobier adlı punk rock grubundaki sahne adı Marco Pogo’yla da tanınan müzisyen, güvenlik, çevre, sağlık ve diğer alanlarda atılacak adımların etkilerini ölçmekle sorumlu bir “Gelecek Bakanlığı” kurmak istediğini de belirtti.

Viyana’da yaşayan 78 yaşındaki Brigitta Koppelhuber, Pogo’yu desteklediğini belirterek “İyi değerleri savunan birini görmek beni çok sevindiriyor. Genç birisi, bu çağa ait” dedi.

9 milyon civarında nüfusa sahip ülkede yaklaşık 6 milyon kişi oy kullanacak.

Anketlere göre Bira Partisi’nin oyların yüzde 5 ila 12’sini alması öngörülüyor.

Sahne adı Marco Pogo’yla tanınan müzisyen, seçimlerde 6 adaya karşı yarışacak.

Mevcut Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’ın yanı sıra seçimlere Gerald Grosz, Walter Rosenkranz, Heinrich Staudinger ve Rassilo Wallentin katılacak.