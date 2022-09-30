Deniz Erdağ yazdı: Protokole dair

24 Mayıs 2022 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mali ve iktisadi bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile her alanda olduğu gibi spor alanında da iki devlet arasında bir takım faaliyetler ve özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sporun, sporcunun ve alt yapının daha iyi ve daha güzel şartlara kavuşturularak spor yapabilmesi için gerekli maddeler üzerinde de durulmuştu. Peki, ama özellikle sporcu ve tesisleşme açısından ne gibi çalışmalar yapılacaktı? Bu çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan akademisyen, spor uzmanı ve teknik kadrolar tarafından saatlerce ve günlerce çalışılıp sonrasında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sunulan raporlar doğrultusunda mı? Yoksa tamamen günün gerektirdiği şekilde

ve mevcut iktidarın korunabilmesi açısından hükümete yakın federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından mı hazırlanmıştı?

Yetenekli sporcuların taranarak bulunması ve bu bağlamda elde edilen verilerin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş bilgi merkezlerinde toplanması belki de ilerleyen dönemlerde ambargolar yüzünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışamayacak sporcuların Türkiye Cumhuriyeti Milli takımlarında yarışması adına düşünülmüş güzel bir adımdı. Bu hem sporcuların hedeflerini daha da büyütmek hem de uluslararası platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin adını duyurmak adına çok önemli bir çalışmaydı.

Yetenekli sporcuların yetişebilmesi, ülke sporuna katkı koyabilmeleri, daha sonrasında ulusal ve uluslararası arenada yarışabilmeleri için tesisleşmeye önem verilmesi gerekiyordu. Protokolde bu da düşünülmüştü. Hemen şöyle bir göz geçirdikten sonra özellikle ülkeye faydalı olabilecek tesislerin yapımı ile alakalı maddeler eklendiğini fark ettim. İskeleden Karpaza kadar birçok tesis yapılması ve bu tesislerde başarılı sporcuların yetiştirilebilmesi için çalışmalar yapılması planlanıyordu. Nerelerde neler yapılması ön görülüyordu;

-Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi,

-Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu Yapılması Projesi,

-İskele Kaplıca Karadeniz 61 Futbol Sahasına Tribün Yapılması Projesi,

-Lefkoşa Jimnastik Salonu Projesi,

-İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları yapılması Projesi,

-Paşaköy Mesarya Futbol Sahasına Tribün Yapılması Projesi,