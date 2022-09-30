Deniz Erdağ yazdı: Protokole dair
Deniz Erdağ yazdı: Protokole dair
24 Mayıs 2022 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mali ve iktisadi bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile her alanda olduğu gibi spor alanında da iki devlet arasında bir takım faaliyetler ve özelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sporun, sporcunun ve alt yapının daha iyi ve daha güzel şartlara kavuşturularak spor yapabilmesi için gerekli maddeler üzerinde de durulmuştu. Peki, ama özellikle sporcu ve tesisleşme açısından ne gibi çalışmalar yapılacaktı? Bu çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan akademisyen, spor uzmanı ve teknik kadrolar tarafından saatlerce ve günlerce çalışılıp sonrasında Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sunulan raporlar doğrultusunda mı? Yoksa tamamen günün gerektirdiği şekilde
ve mevcut iktidarın korunabilmesi açısından hükümete yakın federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından mı hazırlanmıştı?
Yetenekli sporcuların taranarak bulunması ve bu bağlamda elde edilen verilerin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş bilgi merkezlerinde toplanması belki de ilerleyen dönemlerde ambargolar yüzünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışamayacak sporcuların Türkiye Cumhuriyeti Milli takımlarında yarışması adına düşünülmüş güzel bir adımdı. Bu hem sporcuların hedeflerini daha da büyütmek hem de uluslararası platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin adını duyurmak adına çok önemli bir çalışmaydı.
Yetenekli sporcuların yetişebilmesi, ülke sporuna katkı koyabilmeleri, daha sonrasında ulusal ve uluslararası arenada yarışabilmeleri için tesisleşmeye önem verilmesi gerekiyordu. Protokolde bu da düşünülmüştü. Hemen şöyle bir göz geçirdikten sonra özellikle ülkeye faydalı olabilecek tesislerin yapımı ile alakalı maddeler eklendiğini fark ettim. İskeleden Karpaza kadar birçok tesis yapılması ve bu tesislerde başarılı sporcuların yetiştirilebilmesi için çalışmalar yapılması planlanıyordu. Nerelerde neler yapılması ön görülüyordu;
-Çetinkaya Taksim Futbol Sahasının Yeniden Yapılması Projesi,
-Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’na Kapalı Spor Salonu Yapılması Projesi,
-İskele Kaplıca Karadeniz 61 Futbol Sahasına Tribün Yapılması Projesi,
-Lefkoşa Jimnastik Salonu Projesi,
-İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları yapılması Projesi,
-Paşaköy Mesarya Futbol Sahasına Tribün Yapılması Projesi,
-Girne Boğazköy Boğaz74 Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması
Projesi,
-Gazimağusa Güvercinlik Köyü Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması
Projesi,
-Lefkoşa Yılmazköy Futbol Sahasına Soyunma Odası Yapılması Projesi,
-İskele Yedikonuk – Büyükkonuk Futbol Sahası ve Tribün Yapılması Projesi,
-Lapta Sadrazam-Kayalar Futbol Sahası, Tribün ve Soyunma Odaları Yapılması
Projesi,
Aslında bu kadar tirbün ve soyunma odası özellikle yetenekli sporcuların gelişimi açısından yetersiz kalacak gibi görünüyordu. Hatta Lefkoşa’da jimnastik salonu mevutken ikinci bir spor salonu yapılması gerekli miydi? Karpaz’da spor salonuna ne gerek vardı diye düşünmeden edemedim.
Spor alanında işbirliği faaliyetleri yine gözden kaçırılmaması gereken maddelerle doluydu. Bundan böyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyetinde düzenlenen uluslararası müsabakalarda temsil edilebilecekti. İlk temsil Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarında ve en üst düzeyde gerçekleşmişti. Ülke sporunu ileriye götürebilecek federasyonlarla bir takım faaliyetler planlanmış bu bağlamda yapılması gereken etkinlikler yine protokoldeki yerini alıyordu.
-Binicilik Federasyonları arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla, binicilik eğitim programları,
-Taekwondo Federasyonları arasında ikili kamp çalışmaları,
KKTC milli takımlarının mücadele edeceği uluslararası müsabakalara destek vermek amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından KKTC’de şu anda devam eden Plaj Voleybolu Pro Beach Tour Türkiye Serisi Lefkoşa Zafer Kupası etkinliğinin destekleneceği ilk bakışta göze çarpan faaliyetlerdi. Hatta KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda Masa Tenisi sporunun yaygınlaşmasına destek olmak için tüm okullara masa tenisi, raket ve top yardımında bulunulması yine protokole eklenmişti.
İş bu protokolle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporu olduğundan daha ileriye gider mi? orasını bilmiyorum ancak 2023 yılında yapılması ön görülen bir protokol söz konusu ise bu protokol içerisinde sporun temelini oluşturan branşların (atletizm, jimnastik, yüzme) ve bu branşlara ait mevcut tesislerin bakım ve onarımı gerekliliği halinde yenilerinin yapılması, her branşta sporcuların uluslararası düzeydeki yarışmalara daveti ve yarışmasının sağlanması ivedi olarak düşünülmeli ve protokole eklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurul konuşmasında dediği gibi uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması ve tanıtılması için gereken ne varsa yapılmalıdır ve spor bu açıdan çok büyük bir fırsattır.