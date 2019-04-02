“Minik mucitlerden büyük çözümler”

Dünyanın en büyük çocuk organizasyonlarından olan, “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” ismiyle gerçekleştirilen “FIRST® LEGO® League Jr. Fuarları” başladı.

Teması “Mission Moon: Görevimiz Ay” olan fuarlarda, minik mucitler Ay’da yaşamın zorluklarını keşfederek çözüm önerileri tasarlayacak. Minik bilim kahramanlarının 4 ve 5 Mayıs günlerindeki durağı ise Girne’de, The English School of Kyrenia olacak.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı araştırma, hayal gücü ile eleştirel düşünme yetileri geliştiren ve tüm dünyada teorik bilginin yenilikçi buluşlara dönüştürüldüğü yeni bir müfredat olan STEM programlarından birisi FIRST LEGO League Jr, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleşiyor.

Bugüne kadar tüm dünyada 55 ülkeden 126 binden fazla çocuğu buluşturan FIRST LEGO League Jr, Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” adı altında, KKTC’de ise Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi iş birliğinde gönüllüler ve destekçilerin katkısıyla düzenleniyor.

572 TAKIM BİR ARAYA GELECEK

Koçlar rehberliğinde gerçekleşen Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/ FIRST LEGO League Jr’da çocuklar LEGO® Education WeDo setini kullanarak temaya uygun olarak tasarladıkları model ile birlikte yaratıcı çözüm önerilerini paylaşmak için bir araya gelecek.

14 farklı şehirde düzenlenen 32 fuar sonunda toplam 572 takımın katılacağı fuarlar, 16 Mart – 11 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde ise 44 takım, The English School of Kyrenia’da buluşacak.

TEMA: “MISSION MOON: GÖREVİMİZ AY”

Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/ FIRST LEGO League Jr. her yıl yeni ve heyecanlı bir tema sunarak çocukların yaratıcılığını harekete geçiriyor.

Bu yılın teması Ay’da yaşam olacak. Ay’da yaşamaya yardımcı olacak neleri bilmeye ihtiyaçları olduğunu, enerji ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını, nasıl nefes alacaklarını ve daha başka hangi problemleri çözmek zorunda kalacaklarını keşfettiler. Ay’da karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm aradılar. Ay’ın bu süreçteki yolculuğu hakkında bilgi edinen çocuklar, bu yolculuğun bir bölümünü iyileştirmek için kendi çözümlerini bir LEGO modeli üzerinden tasarladı. 8-10 hafta arasında süren çalışmaları sonunda FIRST LEGO League Jr. Fuarları kapsamında bir araya gelerek proje süreçlerini ve Ay ile ilgili bilgilerini paylaşacaklar.

ÖĞRENEN MUTLU BİREYLER MERKEZİ (ÖMB) HAKKINDA

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB), Kıbrıs’ta yaşayan çocuklara, sanat, bilim ve teknoloji dallarında hizmet veren, gönüllü bir ekip tarafından kurulup yönetilen, kâr amacı gütmeyen, kamu yararı gözeten bir hayır kurumudur.