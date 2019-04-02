Magazin

Orhan Şevket ve Oğlu Ltd. çalışanları motive oldu

2 Nisan 2019
Orhan Şevket ve Oğlu Ltd. (Orhan Shevket & Son Ltd) çalışanları motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Orhan Şevket ve Oğlu Ltd. (Orhan Shevket & Son Ltd) çalışanları motivasyon yemeğinde Ağırdağ’da bir araya geldi.

Personelin birlik ve beraberlik içerisinde bulunmasını sağlamak amacıyla moral ve motivasyon yemeği düzenlediklerini ifade eden Orhan Şevket & Oğlu Ltd’in Satış Müdürü Faik Kutalmış, “Personellerimizin artan iş performanslarından dolayı, personelimizin işlerini yaparken daha koordinasyonlu ve motivasyon içerisinde çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak adına yemekte Ağırdağ’da bir araya geldik” dedi. Ktalmış, “Güzel geri dönüşler aldığımız motivasyon günlerini, ilerleyen zamanda benzeri etkinliklerle devam ettireceğiz” dedi.

Etiketler


İlgili Makaleler

KARDOG SHOW

Metropol’dan, Kar Dog Show & Spring Fayre etkinliğine destek

2 Nisan 2019
CEM YILMAZ

Cem Yılmaz Bafra’yı kahkahaya boğdu

2 Nisan 2019
evlilik teklifi

Beyazi’den evlilik teklifi

1 Nisan 2019
ziynet sali

Ziynet Sali, Girne’de coştu

1 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı