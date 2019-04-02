Orhan Şevket ve Oğlu Ltd. çalışanları motive oldu

Orhan Şevket ve Oğlu Ltd. (Orhan Shevket & Son Ltd) çalışanları motivasyon yemeğinde Ağırdağ’da bir araya geldi.

Personelin birlik ve beraberlik içerisinde bulunmasını sağlamak amacıyla moral ve motivasyon yemeği düzenlediklerini ifade eden Orhan Şevket & Oğlu Ltd’in Satış Müdürü Faik Kutalmış, “Personellerimizin artan iş performanslarından dolayı, personelimizin işlerini yaparken daha koordinasyonlu ve motivasyon içerisinde çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak adına yemekte Ağırdağ’da bir araya geldik” dedi. Ktalmış, “Güzel geri dönüşler aldığımız motivasyon günlerini, ilerleyen zamanda benzeri etkinliklerle devam ettireceğiz” dedi.