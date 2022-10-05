Minik kızlar, Çavuşgil anısına yarıştılar

KKTC Cimnastik Federasyonu, merhum Türkay Çavuşgil anısına ikinci kez yarışma organize etti. Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakasına kulüpler yoğun ilgi gösterdiler. Minik kızların oldukça başarılı performans gösterdikleri Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakasında birinciliği Fatma Nida Toko elde etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklama ile yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.

Türkay Çavuşgil 2. Artistik Cimnastik Minik Kızlar Anı Müsabakasında oluşan puan ve sıralamalar şöyle: