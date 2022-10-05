Mustafa Erdura, İtalya ve Macaristan’da yarışacak

Fitness dalında Dünya çapında başarılara imza atmış olan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcularından Mustafa Erdura, Dünyanın en büyük organizasyonlarından birine daha yeniden katılacak.

Olimpia Amateur Romanya’da, Men Fizik kategorisinde 5. olan Mustafa Erdura, 9 Ekim’de İtalya’da düzenlenecek olan Olimpia Amateur İtalya yarışmasında yarışacak. Erdura, bu yarışın ardından 16 Ekim tarihinde Macaristan’da Fitprade yarışına katılıp Pro Card almayı hedefleyecek. Men Fizik kategorisinde yarışacak olan Mustafa Erdura, bugün ülkeden ayrıldı.

Mustafa Erdura’nın yarışmayla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Sponsorlarım İrmar Süpermarket (İrfan Göçen), Gürdağ LTD (Hasan Ersözlü), Car Park Oto Galeri (Mehmet Yaba ve Özden Eminoğlu)’ye bu süreçte desteklerini esirgemedikleri için öncelikle teşekkür ederim.

Devletin bizler gibi sporculara destek vermesi hem ülkemizin en iyi yerlerde tanıtılmasını sağlayacak hem de sporcularımızın motivasyonunu artıracaktır.

Devlet tarafından yurt dışında ülkesini tanıtacak olan sporculara destek verilmesi ve bir bütçe ayrılması gerektiği düşüncesindeyim. Maddi ve manevi olarak oldukça yıpratıcı olan bu süreci yalnız başınıza omuzlamak maalesef ülke şartlarında çok zor.

Dilerim halkın seçtiği kişiler kendi koltuk kavgalarını bir kenara bırakıp spora ve sporcuya, kendi özelimde Fitness ve Vücut Geliştirmeye gerekli ilgi ve desteği en kısa zamanda sağlar.”