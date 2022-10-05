Küçük Kaymaklı boccede namağlup şampiyon oldu

Kadınlar Bocce Ligi play- off finali dün akşam oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Normal sezonu namağlup lider olarak tamamlayan Küçük Kaymaklı finalde Taşkınköy ile karşılaştı. Seriye 1-0 önde başlayan Küçük Kaymaklı maça Gülden ve Serpil ile başlarken, Taşkınköy de Tüzel ve Gizem ile maça çıktı. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşma, üst düzey mücadeleye sahip oldu. Maçta daha az hata yapan ve son oyunlarda sakinliğini koruyan Küçük Kaymaklı maçı 12-9 kazanarak seriyi 2-0’a getirdi ve 2022 Kadınlar Bocce Ligi Şampiyonu oldu.