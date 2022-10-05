Kaysu anısına düzenlenen müsabakalar tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Merhum İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo (Hyongpumse Kate ) Müsabakaları hafta sonu Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.

İzzet Mustafa Kuysu anısına gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve federasyon, bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR HYONG MÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1.DEFNE ÜRESİN OKÇU 2.DUA RIZVAN ZAMAN

2.KATAGORİ: 1.ROJİN ÖZER 2.ZEHRA BİLGE BAYRAM 3. BİNGÜL ÖZFAİK

3.KATAGORİ: 1.ELİF BAŞTAŞ 2.HATİCE ALYANAK 3. ENİSE PÜSKÜLLÜ

4.KATAGORİ: 1.ŞEBNEM ERYİĞİT 2.SPELLENA GANKAMA 3. DEFNE KARAM

5.KATAGORİ 1.ZEHRA NAZ AĞAN 2.DENİZ SEVİNÇ 3. GÜLŞAH ERFENİKE

6.KATAGORİ 1.HAVİN YILMAZ 2.KURA BAH 3. WEN Lİ ZHANG

7.KATAGORİ 1.ZEYNEP KESKİN 2.RABİA TARIM

8.KATAGORİ 1.ELENA GORDEEV 2.ANNA TÜYSÜZ 3. BETÜL PEYRAVİ

ERKEKLERHYONGMÜSEBAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1.SAM NORUZİ 2.TİMUR ÖZFAİK 3. DANİYEL İYOĞLU

2.KATAGORİ: 1.İZZET TOK 2. ABDULLAH BAŞTAŞ 3. FETHİ ÖZFAİK

3.KATAGORİ: 1. BARIŞ ERFENİKE 2.OĞULCAN DOĞAN 3.ŞAKİR ATINÇ YAĞIZSOY

4.KATAGORİ: 1.ÖSKAY ÖZEL RAMİZ 2.KÜRŞAT BORA 3.MEHMET ÇULAMA

5.KATAGORİ: 1.ÇETİN ÇİFTSÜREN 2.ARDA AKIN ALTUNTAS

6.KATAGORİ 1.MOHAMMED Y.JOLLAH 2.MUBARAK ABDUR RAHEM

7.KATAGORİ 1. KERİM KARPUZ 2.REZA GOLMOHAMMADZADE

8.KATAGORİ 1.DİMİTRİ GORDEEV 2. ŞAKİR YAĞIZSOY