Minallaya tahminlerine göre ilk kar 12-14 Aralık’ta
Güney Kıbrıs’ta amatörce meteorolojiyle ilgilenen Tassos Ierodiakonou minallaya tahminlerini paylaştı.
Ierodiakonou’nun minallaya tahminlerine göre ilk kar yağışı 12-14 Aralık’ta yağması bekleniyor. Ierodiakonou ayrıca 21 Aralık-20 Mart tarihleri arasında bol yağmur beklendiğini açıkladı.
Ierodiakonou’nun detaylı tahminleri şöyle:
Sonbahar – 21 Eylül-20 Aralık
Sonbahar yağmurla uyuşmaya başlayacak çünkü ekim sonuna kadar en az ilk 2 ay pek bir işe yaramıyor. Evet, zaman zaman ve yerlerde yağışlar olacak, ancak önemli miktarlarda değil. Genel olarak fazla yağış beklenmiyor. Kasım ayından itibaren ve esas olarak ayın ortasından itibaren bir şeyler yavaş yavaş değişmeye başlayacak ve ardından Kasım ayının ikinci yarısının ve Aralık ayının ilk yarısının oldukça iyi yağışlarla sonuçlanmasıyla sonuçlanan yoğun hava olaylarının olasılığını dışlamadan yağmurlar daha da artacak. Aralık ortasında ikinci on günde ilk karın yağma ihtimali var.
Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı
Eylül 2021
15-19 / 9 Kısa süreli yerel yağışlar
23-30 / 9 Kısa süreli yerel yağışlar
Ekim 2021
5-7 / 10 Biraz yerel yağmur
12-16 / 10 Biraz yerel yağmur
22-24 / 10 Biraz yerel yağmur
28-30 / Biraz yerel yağmur
Kasım 2021
4-9 / 11 Geçici yerel yağmurlar
14-17 / 11 Birkaç yağmur
24-30 / 11 Şiddetli hava olasılığı olan birkaç yağmur
Kış 21 Aralık-20 Mart
Bol yağmurlu, karlı ama aynı zamanda soğuk ve özellikle Ocak ve Şubat aylarında yağan karlarla umut verici bir kış. Yoğun hava olayları ihtimalini dışlamadan yeterli yağışın olduğu şubat ayına kadar bir dönem olacak gibi görünüyor ama alışılmış bir şey değil. Her yıl yoğun hava olaylarının gözlemlendiği bazı günler vardır. İlk yarısında Mart, ikinci on gününde iyi sular gösterir.
Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı
Aralık 2021
4-10 / 12 Birkaç yağmur
12-14 / 12 Yerel yağmurlar. Muhtemelen ilk kar
18-20 / 12 Birkaç yağmur
27-31 / 12 Yerel yağışlar
Ocak 2022
3-8 / 1 Yerel olarak yeterli yağmur
16-21 / 1 Olağanüstü yağışlar. Kar
23-27 / 1 Birkaç yağmur
Şubat 2022
2-4 / 2 Yerel yağışlar
8-10 / 2 Kar ihtimali olan çok yağmur
18-22 / 2 Çok yağmurlu. Kar
25-26 / 2 Yerel yağışlar
Bahar 21 Mart-20 Haziran
Mart ayında iyi sular, özellikle 3. on gündeki bazı günler, Nisan ayında ise evet, yağmur yağacak, ancak küçük miktarlarda. Mayıs’ta dolu olasılığı ile yerel olarak şiddetli yağmurlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak, ancak fenomenler artık yerel hale geldi ve esas olarak dağlık-yarı dağlık ve iç bölgelerde gözleniyor. 2 Haziran sonuna kadar bölgemizde istikrarsızlık yerel yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı
Mart 2022
3-4 / 3 Biraz yerel yağmur
9-10 / 3 Biraz yerel yağmur
13-15 / 3 İyi yağmurlar
22-25 / 3 İyi yağmurlar
28-30 / 3 Biraz yerel yağmur
Nisan 2022
5-9 / 4 Birkaç geçici yağmur
15-17 / 4 Birkaç geçici yağmur
26-29 / 4 Yerel yağışlar
Mayıs 2022
14-17 / 5 Yerel Yağışlar-Fırtınalar
22-26 / 5 Yerel Yağışlar-Fırtınalar
Dolu olasılığı
Yaz mevsimi 21 Haziran-20 Eylül
Genelde Temmuz ayı için sahip olduğum verilerle, bazı günler için olmasa da bazı yaz sağanakları olasılığı var.
Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı
Haziran 2022
5-8 / 6 Yerel yağmurlar-Fırtınalar
18-20 / 6 Yerel Yağışlar-Fırtınalar
Temmuz 2022
15-20 / 7 Yerel Yağışlar-Fırtınalar
Minallaya nedir?
Minallaya, Kıbrıs’ta bilinen en eski meteoroloji sistemidir diyebiliriz. Ağustos ayı geldiği zaman özellikle çiftçiler ilk iki hafta gökyüzüne bakarak bir yıl boyunca havanın nasıl geçeceğini tahmin eder, ona göre önlemler alırlardı.