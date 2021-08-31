Minallaya tahminlerine göre ilk kar 12-14 Aralık’ta

Güney Kıbrıs’ta amatörce meteorolojiyle ilgilenen Tassos Ierodiakonou minallaya tahminlerini paylaştı.

Ierodiakonou’nun minallaya tahminlerine göre ilk kar yağışı 12-14 Aralık’ta yağması bekleniyor. Ierodiakonou ayrıca 21 Aralık-20 Mart tarihleri arasında bol yağmur beklendiğini açıkladı.

Ierodiakonou’nun detaylı tahminleri şöyle:

Sonbahar – 21 Eylül-20 Aralık

Sonbahar yağmurla uyuşmaya başlayacak çünkü ekim sonuna kadar en az ilk 2 ay pek bir işe yaramıyor. Evet, zaman zaman ve yerlerde yağışlar olacak, ancak önemli miktarlarda değil. Genel olarak fazla yağış beklenmiyor. Kasım ayından itibaren ve esas olarak ayın ortasından itibaren bir şeyler yavaş yavaş değişmeye başlayacak ve ardından Kasım ayının ikinci yarısının ve Aralık ayının ilk yarısının oldukça iyi yağışlarla sonuçlanmasıyla sonuçlanan yoğun hava olaylarının olasılığını dışlamadan yağmurlar daha da artacak. Aralık ortasında ikinci on günde ilk karın yağma ihtimali var.

Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı

Eylül 2021

15-19 / 9 Kısa süreli yerel yağışlar

23-30 / 9 Kısa süreli yerel yağışlar

Ekim 2021

5-7 / 10 Biraz yerel yağmur

12-16 / 10 Biraz yerel yağmur

22-24 / 10 Biraz yerel yağmur

28-30 / Biraz yerel yağmur

Kasım 2021

4-9 / 11 Geçici yerel yağmurlar

14-17 / 11 Birkaç yağmur

24-30 / 11 Şiddetli hava olasılığı olan birkaç yağmur

Kış 21 Aralık-20 Mart

Bol yağmurlu, karlı ama aynı zamanda soğuk ve özellikle Ocak ve Şubat aylarında yağan karlarla umut verici bir kış. Yoğun hava olayları ihtimalini dışlamadan yeterli yağışın olduğu şubat ayına kadar bir dönem olacak gibi görünüyor ama alışılmış bir şey değil. Her yıl yoğun hava olaylarının gözlemlendiği bazı günler vardır. İlk yarısında Mart, ikinci on gününde iyi sular gösterir.

Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı

Aralık 2021

4-10 / 12 Birkaç yağmur

12-14 / 12 Yerel yağmurlar. Muhtemelen ilk kar

18-20 / 12 Birkaç yağmur

27-31 / 12 Yerel yağışlar

Ocak 2022

3-8 / 1 Yerel olarak yeterli yağmur

16-21 / 1 Olağanüstü yağışlar. Kar

23-27 / 1 Birkaç yağmur

Şubat 2022

2-4 / 2 Yerel yağışlar

8-10 / 2 Kar ihtimali olan çok yağmur

18-22 / 2 Çok yağmurlu. Kar

25-26 / 2 Yerel yağışlar

Bahar 21 Mart-20 Haziran

Mart ayında iyi sular, özellikle 3. on gündeki bazı günler, Nisan ayında ise evet, yağmur yağacak, ancak küçük miktarlarda. Mayıs’ta dolu olasılığı ile yerel olarak şiddetli yağmurlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak, ancak fenomenler artık yerel hale geldi ve esas olarak dağlık-yarı dağlık ve iç bölgelerde gözleniyor. 2 Haziran sonuna kadar bölgemizde istikrarsızlık yerel yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı

Mart 2022

3-4 / 3 Biraz yerel yağmur

9-10 / 3 Biraz yerel yağmur

13-15 / 3 İyi yağmurlar

22-25 / 3 İyi yağmurlar

28-30 / 3 Biraz yerel yağmur

Nisan 2022

5-9 / 4 Birkaç geçici yağmur

15-17 / 4 Birkaç geçici yağmur

26-29 / 4 Yerel yağışlar

Mayıs 2022

14-17 / 5 Yerel Yağışlar-Fırtınalar

22-26 / 5 Yerel Yağışlar-Fırtınalar

Dolu olasılığı

Yaz mevsimi 21 Haziran-20 Eylül

Genelde Temmuz ayı için sahip olduğum verilerle, bazı günler için olmasa da bazı yaz sağanakları olasılığı var.

Tarihlerle birlikte her ay ayrıntılı

Haziran 2022

5-8 / 6 Yerel yağmurlar-Fırtınalar

18-20 / 6 Yerel Yağışlar-Fırtınalar

Temmuz 2022

15-20 / 7 Yerel Yağışlar-Fırtınalar

Minallaya nedir?

Minallaya, Kıbrıs’ta bilinen en eski meteoroloji sistemidir diyebiliriz. Ağustos ayı geldiği zaman özellikle çiftçiler ilk iki hafta gökyüzüne bakarak bir yıl boyunca havanın nasıl geçeceğini tahmin eder, ona göre önlemler alırlardı.