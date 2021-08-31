Arıklı Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirerek, mevcut sorunları dinledi, personelle istişarede bulundu ve sorunların çözümü noktasında kendilerinin de her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Serbest Liman Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkardaş, daire personeli ve bazı yetkililerin hazır bulunduğu ziyarette, Bakan Arıklı’ya sorunlar, eksiklikler ve Serbest Limana yapılması planlanan projeler, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkardaş tarafından aktarıldı.

Özkardaş uyum içerisinde çalışan yönetim kuruluna sahip olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekibiyle birlikte üretim, yatırım yapmak istediklerini belirtti ve bunun yanında mevcut sorunlarının giderilmesi hususunda gerekli girişimlerin atılması temennisinde bulundu.

Mehmet Özkardaş özellikle Gümrük Binası ve Ticaret Dairesinin Serbest Limanın içerisinde olmasından dolayı ciddi sorunlar yaşadıklarını ve bu iki binanın liman dışına çıkarılmasını istediklerini vurguladı.

Bunun yanında kamera sistemi, şebeke sıyunun verilmesi, yangın istasyonu kurulması, kantar sistemi ve gümrük kapısı girişinin düzenlenmesi, aydınlatma gibi sotunların da bulunduğunu belirten Özkardaş, Serbest Limanın işleyişinden uzaklaşmaması ve iş kapasitesinin artırılması için bu sorunların ivedilikle giderilmesi dileğinde bulundu.

Ziyaret sırasında hazır bulunan personel de eksiklikleri ve taleplerini Bakan Arıklı’ ya iletti.Büyük bir titizlikle sorunları dinleyen ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Erhan Arıklı görüşme sonrasında BRT’ye açıklamada bulunarak, ziyaret amacını değerlendirdi.

Erhan Arıklı uzun süredir Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etmek istediğini, ertelenmiş bir ziyaret olduğunu söyleyerek, bugün Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiğini ve çok da yararlı bir görüşme olduğunu belirtti.

Arıklı çok uyumlu bir yönetim kurulu ile karşılaştığını belirterek, bu sayede mevcut sorunların en kısa sürede aşılacağına olan inancını dile getirdi. Arıklı özellikle kamera sisteminin çok önemli olduğunu, bunun yanında şebeke suyunun verilmesi, kantar sistemi ve gümrük kapısıyla ilgili düzenlemenin de ivedilikle giderilmesi gerektiğini söyleyerek, kendisinin de her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki ay kendilerini tekrar ziyaret edeceğini ve bu süreçte sorunların büyük bir kısmının çözüldüğünü görmeyi umduğunu kaydeden Arıklı, ayrıca önümüzdeki günlerde Serbest Limanda hayata geçirilecek yeni çalışmaların da var olduğunu, bunların da değerlendirileceğini ifade etti.