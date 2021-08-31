3. transfer dönemi 3 Eylül’de sona erecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, 3 Eylül 2021 tarihinde sona erecek olan 1.Transfer Dönemi ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle;

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun daha önce duyurmuş olduğu sezon planlaması doğrultusunda futbolda; bonservisli transfer, geçici (kiralık) transfer ve yabancı transferi 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. Bu bağlamda KTFF Yönetim Kurulu olarak 3 Ağustos 2020 tarihinden beridir açık olan ve yaklaşık 13 aydır devam eden transfer döneminin kesinlikle uzatılmayacağı yönündeki kararımızı yineler, liglerimizdeki tüm kulüplerin transfer işlemlerini 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar bitirmesi gerektiğini hatırlatırız.”

KTFF Yönetim Kurulu