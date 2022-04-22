Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

22 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu Kapanan Sınıf Sayısı Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel İlköğretim Dairesi 61 9 2 56 1 0 2 Genel Ortaöğretim Dairesi 151 25 0 21 2 0 0 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 11 13 1 3 1 0 0 TOPLAM 223 47 3 80 4 0 2

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,46