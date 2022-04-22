Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
|22 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|Kapanan Sınıf Sayısı
|Covid-19 Pozitif
|Covid-19 Temaslı
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|İlköğretim Dairesi
|61
|9
|2
|56
|1
|0
|2
|Genel Ortaöğretim Dairesi
|151
|25
|0
|21
|2
|0
|0
|Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|11
|13
|1
|3
|1
|0
|0
|TOPLAM
|223
|47
|3
|80
|4
|0
|2
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,46