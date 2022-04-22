KıbrısManşet

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı

22 Nisan 2022
KKTC okullar Covid-19







Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 




Güncel rakamlar şöyle;



 

22 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs TablosuKapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 PozitifCovid-19 Temaslı
ÖğrenciÖğretmenPersonelÖğrenciÖğretmenPersonel
İlköğretim Dairesi619256102
Genel Ortaöğretim Dairesi15125021200
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi111313100
 TOPLAM22347380402

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,46



Etiketler
22 Nisan 2022


Başa dön tuşu