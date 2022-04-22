Albank’tan Engelliler Spor Federasyonu’na tam destek

Albank’tan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na destek

İtalya’nın Sassari şehrinde başlayan Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil edecek olan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Basketbol Takımı yetkilileri, yolculuk öncesi Albank Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

22-24 Nisan tarihleri arasında yer alacak Avrupa Kupası’nda ülkemizin temsil edilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Albank yetkilileri, takıma destek olmaktan dolayı da ayrı bir gurura sahip olduklarını belirttiler ve İtalya’daki müsabakalarda takıma başarılar diledi.

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ise, ‘takımımıza yaptıkları katkılardan dolayı Albank’a ve özellikle Genel Müdür Ahmet Karavelioğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can’a teşekkür ederim, her zaman yanımızda oldular’ şeklinde konuşarak amaçlarının İtalya’da KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

Avrupa Kupası’nda KKTC’yi temsil edecek olmalarının gurur verici olduğunu belirten Akdeniz, Albank’ın da kendileri ile birlikte bu gururu paylaşmasından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.