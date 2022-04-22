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Çevre Koruma Dairesi çevre eğitimi düzenledi

22 Nisan 2022







Çevre Koruma Dairesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji 10’uncu Sınıf öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenledi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen  bilgiye göre,  Akdeniz Göleti’nde sulak alan, kuş gözlem ve doğa ile ilgili çevre eğitim etkinliğinde Doğal Hayat Şubesi’nden biyolog ve çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot sunum yaptı. Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi işbirliğiyle çevre temizliği yapıldı.




Sulak alanların önemi, kuş türlerinin tanıtılması ve  çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji müdür muavini de katıldı.



 



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22 Nisan 2022


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