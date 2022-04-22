Çevre Koruma Dairesi çevre eğitimi düzenledi

Çevre Koruma Dairesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji 10’uncu Sınıf öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenledi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akdeniz Göleti’nde sulak alan, kuş gözlem ve doğa ile ilgili çevre eğitim etkinliğinde Doğal Hayat Şubesi’nden biyolog ve çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot sunum yaptı. Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi işbirliğiyle çevre temizliği yapıldı.

Sulak alanların önemi, kuş türlerinin tanıtılması ve çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji müdür muavini de katıldı.