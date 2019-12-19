Militarizm değil sivilleşme

Havadis’in manşetten duyurduğu “Turizmin kalbine askeri üs” başlıklı haberin, yetkili makamlar tarafından da doğrulanması ile ayağa kalkan bölge halkı, talebini dile getirdi:

“ÇOK TEHLİKELİ”: İskele Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Öztörel, İskele Baoğazı’na askeri üs yapılacak olmasını bölgede savaş konsepti politikaların kapımızı çalması olarak değerlendirdi. Öztörel, “Bu çok tehlikeli bir süreç” diyerek uyarıda bulundu

“SAVAŞA SÜRÜKLÜYORLAR”: Öztörel: Yeter artık, savaş politikası duymak istemiyoruz. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımızın yaşamasını istemiyoruz. Egemen güçlerin burada işbirlikçileri bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek oluşumlara kayıtsız şartsız evet diyor

“ASKERİ ÜSSE KARŞIYIZ”: Öztürel: Siyasilerin bütün bu olan biteni sesiz izlemesi, ses çıkarmaması çok acı. Tüm demokratik kitle örgütlerini ve yurtsever güçleri, İskele’ye yapılmak istenen askeri üsse karşı çıkmaya çağırıyoruz

BÖLGE HALKI İSTEMİYOR: İskele’de yapılacak askeri üs bölge sakinlerini ve esnafı da tedirgin etti. Askeri üs yapılması halinde, turizmin büyük zarar göreceği noktasında birleşen bölge sakinleri, durumu savaşa hazırlık olarak yorumladı, yöneticileri uyardı; “Bölgemiz için iyi bir adım değil”

Duygu ALAN

Pınar BARUT

Geçitkale Havaalanı’nın Türkiye’ye ait İHA ve SİHA’ların kullanımına verilmesinin yankıları devam ederken, son dönemlerde ada turizminin kalbinin attığı İskele bölgesine de yeni bir askeri üs yapılacağı haberi bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Havadis’in, 29 Ekim tarihli baskısında “Turizmin kalbine askeri üs” başlığıyla manşetten duyurduğu, turizm yatırımlarının yoğunluklu olduğu bir bölgede askeri üs kurulacağı haberinin, yetkili makamlarca doğrulanması üzerine bölgeden sesler yükselmeye başladı.

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan, İskele Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Öztörel, tüm kıyı şeritlerinin Türkiye’den gelen yeşil sermayeye verildiğini, son kalan yerlerin de asker tarafından alındığını öne sürerek, “Tamam da İskele halkı nerede, ne yapacak?” diye sordu.

Emperyalist güçlerin Kıbrıs’ın hidrokarbon yatakları için bir yarışa girdiğini ve Türkiye’nin de bunun bir parçası olduğunu söyleyen Öztörel, tüm demokratik kitle örgütlerini ve tüm yurtsever güçleri, İskele’ye yapılmak istenen askeri üsse karşı çıkmaya çağırdı.

Havadis’in, projeyle ilgili görüşlerini aldığı bölge sakinleri ve esnaf da, yapılacak askeri üssün, turizm yatırımlarına darbe vuracağını konusunda hemfikir olurken, bölgeye askeri üs yerine üniversite kurulmasını istedi.

Öztörel: Savaş politikaları kapımızı çalıyor

Son yıllarda turizmde adeta patlama yaşayan İskele bölgesine kurulacak olan askeri üs hakkında Havadis’e konuşan İskele Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Öztörel, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının paylaşılamamasından kaynaklı gergin bir dönemden geçildiğini, bunun Kıbrıslılar için iyi bir süreç olmadığı gibi tedirginlik ve rahatsızlık yarattığını söyledi.

Bu süreçte yalnız İskele’de yapılması istenen askeri üs ile birlikte Geçitkale Havaalanı’nın da askeri amaçla kullanılmaya başlanmasının, bölgede savaş konsepti politikaların kapımızı çaldığı anlamına geldiğini ileri süren Öztörel, “Bu çok tehlikeli bir süreç” dedi.

“Tüm unsurların ayağa kalması lazım”

Gelinen süreçte, kendisine ilericiyim, barıştan yanayım, Kıbrıs’da federal çözümden yanayım diyen tüm unsurların ayağa kalması gerektiğini söyleyen Öztörel, yapılacak olan askeri üs’sün, bölgeye huzur değil huzursuzluk getireceğini belirtti.

Proje için “Ne esnafımıza bir ekonomik katkısı olacak ne de politik bir katkı sağlayacak” diyen Öztörel, bu adımın, bölge ekseninde esnaf ve vatandaşı, uluslararası politikada ise Kıbrıs’ı daha da sıkıştıracak bir adım olduğunu ifade etti.

“Alkış tutmayın, karşı durun”

Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından dolayı bölgede oluşan gerginlik ve askeri yatırımların çoğalması karşısında, Güney’deki Kıbrıslıların da tedirgin olması gerektiğini, bu durumunda sadece Kıbrıslı Türkleri ilgilendirmediğini belirten Öztörel, “Olası kötü bir savaş senaryosunda, en büyük zararı biz Kıbrıslılar göreceğiz” dedi.

Öztörel, “Askeri üs ile bizi yasak bölgeler içinde sıkıştıracaklar. Zaten bir sürü yasak bölge var burada” diyerek, “Peki, yatırımlar ne olacak?” diye sordu.

Tüm kıyı şeritlerinin, Türkiye’den gelen yeşil sermayeye verildiğini, kalan yerleri de askerin aldığını öne süren Öztörel, İskele halkının bu sıkıştırılmışlık içinde, nerede ve ne yapacağına kimsenin cevap veremediğini söyledi.

Öztörel, “Bir taraftan savaş tehlikesi bir taraftan ekonomik olarak hiçbir umut vaat etmeyen bir anlayış. Bizi giderek daha da tedirgin ediyor. Kıbrıs’ın hem kuzeyindeki hem de güneyindeki bütün ilericilerin bu olaya alkış tutmasını değil karşı çıkmasını istiyoruz. Çünkü küçücük bir adadayız ve bu kadar çok askeri oluşum bizim kaldırabileceğimiz bir şey değil” dedi.

“Tüm yurtsever güçleri karşı durmaya çağırıyoruz”

Emperyalist güçlerin, Kıbrıs’ın hidrokarbon yatakları için bir yarışa girdiğini, bu konuda kendisini yeni emperyalist güç olarak gören ülkelerinde var olduğunu ifade eden Öztörel, “Kimse kusura bakmasın, bunun içinde Türkiye de var. Oda emperyalist güç olarak buralarda bize bu şekilde dayatmalar yapıyor” dedi.

Öztörel, siyasilerin bütün bu olanlara ses çıkarmamasının çok acı olduğunu söyleyerek, buna karşı çıktıklarını, tüm demokratik kitle örgütlerini ve tüm yurtsever güçleri de, İskele’ye yapılmak istenen askeri üsse karşı çıkmaya çağırdıklarını duyurdu.

“Kimliğimiz yok oluyor, çocuklarımızı burada tutamıyoruz”

“Biz zaten 1964’ü ve 1974’ü yaşadık. Yeter artık, biz savaş ve savaş politikası duymak istemiyoruz” diyerek, İskele Yurttaş İnisiyatifi adına isyanını dile getiren Öztörel, kendilerinin yaşadıklarını, çocuklarının yaşamasını istemediklerini belirtti.

Türkiye’nin egemen güçlerinin burada işbirlikçileri olduğunu, bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek oluşumlara da kayıtsız şartsız evet dediklerini söyleyen Öztörel, hamaset siyaseti yapıldığını iddia etti.

Öztörel, “Sürekli bizden bir şeyler alıyorlar. Hem de her istediklerini alıyorlar. Toplumumuzun kimliği ve varlığı yok olma aşamasına geldi. Kendi çocuklarımız nasıl koruyacağız? Savaş tamtamlarıyla ve hamaset siyasetiyle çocuklarımızı burada tutamıyoruz” dedi.

“Askeri üs değil üniversite açın”

Havadis, İskele bölgesine yapılması planlanan askeri üs ile ilgili, bölge sakinlerinin ve bölge esnafının da nabzını tuttu. Askeri üs yapılması halinde, turizmin büyük zarar göreceği noktasında birleşen bölge halkı, durumu savaşa hazırlık olarak yorumladı.

İşte İskele bölgesi sakinleri ve bölge esnafının askeri üs ile ilgili düşünceleri:

Hüseyin Sayılı (Esnaf): “Bölgemiz için iyi bir adım değil”

Bizim kesinlikle askerle ilgili bir sıkıntımız ya da askere bir karşı duruşumuz da yok. Ama bölge yerleşkesiyle alakalı ve turizm bölgesi ilan edilmesinden dolayı, yer açısından yanlış buluyorum. Bölgemizin hatta ülkemizin belki de tek kurtuluşu turizmdir. Dolayısıyla ülke genelinde de bu tip adımları yanlış buluyorum.

Burada yapılan yatırımların müşterileri genellikle yurtdışından gelen yabancı insanlardır. Bu insanların yatırım yapmak için geldikleri yerde asker bekliyor olacak. Sanki korunmaya ihtiyaç duyulan bir bölgeymiş gibi tedirginlik yaratıyor bu durum. Tedirginliğin olduğu bir yere gelip niye yatırım yapsınlar? Bu insanlar ülkemize huzur, güvenli ortam, deniz ve güneş için geliyor. Hali hazırda bir huzursuzluk olmasa bile ortaya çıkacak görüntüden dolayı bile huzursuzluk olacağını düşünebilirler. Bölgemiz için iyi bir adım değil.

Hasan Kıraner (Yatırımcı Danışmanı): “Devletin duruma el atması gerekiyor”

Özellikle İskele bölgesi an itibariyle ciddi bir turizm bölgesi ve kalkınmakta olan bir aşamada. Yabancı ülkeden gelen yatırımcılar da bu bölgeden alışveriş yapıyor. Esnaf için de ciddi bir potansiyel oluşturuyorlar aynı zamanda. Bu bölgeye bu tarz bir üs yapılmasını doğru bulmuyorum. İnsanlar bu bölgeyi seçerken, denizi, havası ve huzuru için seçiyor. Böyle bir sınırlandırmayı bu bölge kaldırmaz. Devletin buna el atması ve farklı alternatifler bulması gerekiyor.

Aytekin Nurçin (Esnaf): “Yatırımcılar tedirgin oluyor”

Bizim için, kendi güvenliğimiz için tamam ama bunu duyan turistler rahatsız oluyor. Bu konu duyulduğundan beri yatırım yapmayı düşünen yabancıların tedirgin olduklarını duyuyoruz. İlerde burada bir savaş mı olacak da hazırlık yapılıyor diye düşünüyorlar ve olumsuz etkileniyorlar. Bu adımı bölgemiz için doğru bulmuyorum.

Sadık Bozkırlı (Esnaf): “Sivilleşmeye ihtiyacımız var”

Bölgemize askeri üs açılmasındansa, üniversite açılmasını tercih ederiz. Sonuçta ekonomisinin gelişmesini istiyoruz. Askeri üssün herhangi bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Esnaf olarak bizi zaten olumlu etkilemez ama burada yeni bir yapılaşma var. Yoğun bir turist akışı var. Bu yüzden de genel olarak bir olumsuz etki yaratır. Ayrıca bu ülkenin sivilleşmeye ihtiyacı var. Daha çok militarist bir yapı olmaya ihtiyacı yok.