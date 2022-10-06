Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin önceki başkanı Metin Feyzioğlu TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atandı.

AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.

Buna göre, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ne, 2010-2014’te Kudüs Başkonsolosluğu’nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği’ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar’ın görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği’nde görevlendirilmesine karar verildi.

Çavuşoğlu’nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

“Luanda Büyükelçiliği’ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği’ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği’ne Talip Küçükcan, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Metin Feyzioğlu, Brazavil Büyükelçiliği’ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği’ne Sabri Tunç Angılı, Abidjan Büyükelçiliği’ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği’ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği’ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği’ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği’ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder, Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği’ne Gülin Dinç, Addis Ababa Büyükelçiliği’ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği’ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği’ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği’ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği’ne Halil İbrahim Akça, Muskat Büyükelçiliği’ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği’ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği’ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği’ne Mesut Koç.”

“ÇOK ŞÜKÜR DEĞİŞTİM” DEMİŞTİ

Feyzioğlu, 28 Haziran 2021 tarihinde Hürriyet gazetesine verdiği söyleşiye, “Bana diyorlar ki, ‘Sen değiştin’. Evet ben değiştim, tabii değiştim. Çok şükür değiştim. Benim sabahımla akşamım aynıysa, sabahtan akşama kadar geçen vaktimi ziyan etmişimdir. Tabii ki değişeceğiz, her gün bir şey öğreneceğiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz” ifadelerini kullanmıştı.