Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Metin Fevzioğlu atandı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni atanan büyükelçilere gerekli tebligatı yaptı.

Yeni atamalar şöyle oluştu:

“Luanda Büyükelçiliği’ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği’ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği’ne Talip Küçükcan, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Metin Feyzioğlu, Brazavil Büyükelçiliği’ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği’ne Sabri Tunç Angılı, Abidjan Büyükelçiliği’ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği’ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği’ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği’ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği’ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder, Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği’ne Gülin Dinç, Addis Ababa Büyükelçiliği’ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği’ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği’ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği’ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği’ne Halil İbrahim Akça, Muskat Büyükelçiliği’ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği’ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği’ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği’ne Mesut Koç”