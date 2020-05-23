Metin Atan: Mutlu bayramlar diliyorum

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Başkanı Metin Atan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında tüm üyelerinin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Ramazan Bayramı’nı kutladı “Yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk” dedi.

Bütün dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da endişeye yol açan salgın hastalık nedeniyle yaşanan gerginliğin geride kalmasının önemine dikkat çeken Metin Atan “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, manevi değerleri ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğini en güzel yaşatan Kıbrıs Türk Halkı bu bayramda da bir araya gelip kenetlenecektir” dedi.

Metin Atan kutlama mesajında “Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin, halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum” dedi