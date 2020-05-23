KıbrısSürmanşet

Metin Atan: Mutlu bayramlar diliyorum

24 Mayıs 2020
Kamusen Genel Başkanı Başkanı Metin Atan
Kamusen Genel Başkanı Başkanı Metin Atan


Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Genel Başkanı Başkanı Metin Atan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında tüm üyelerinin ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Ramazan Bayramı’nı kutladı “Yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk” dedi.
Bütün dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da endişeye yol açan salgın hastalık nedeniyle yaşanan gerginliğin geride kalmasının önemine dikkat çeken Metin Atan “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, manevi değerleri ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğini en güzel yaşatan Kıbrıs Türk Halkı bu bayramda da bir araya gelip kenetlenecektir” dedi.
Metin Atan kutlama mesajında “Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin, halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hayırlı ve mutlu bayramlar diliyorum” dedi

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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