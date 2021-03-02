Meteoroloji’den yer yer kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi yarın öğlene kadar yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi yarın öğlene kadar yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Daireden yapılan açıklamada oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istendi.

UYARI

Hazırlanış Tarihi : 2.03.2021 Saat : 10:53

Periyodu: Başlangıç : 2.03.2021 12 : 00 (L) Bitiş .03.2021 12 : 00 (L)

Başlık : Yağışların yer yer etkili olması bekleniyor !!!

Açıklama : YAPILAN SON METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME VE ANALİZLER SONUCUNDA BÖLGEMİZDE BEKLENEN SAĞANAK VE GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARIN YER YER KUVVETLİ (21-50 KG/M2) OLMASI BEKLENDİĞİNDEN YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI YETKİLİLERİN VE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI TAVSİYE EDİLİR.