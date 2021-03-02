Kuşla çarpışan uçak 6 saat “istikametsiz uçuş” yaptı

Bir uçak seyir halindeyken gerçekleşen kuş çarpmasının ardından 6 saat boyunca “istikametsiz uçtu”.

28 Şubat’ta Tanzanya’nın Zanzibar şehrine gitmek için Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan kalkan KLM 515 sefer sayılı uçuş, mürettebat Hollanda’nın başkentine geri dönme kararı verdiğinde Yunanistan’ın hemen güneyinde, Akdeniz üzerinde seyrediyordu.

Boeing 777 tipi uçak normalde yaklaşık 8 buçuk saat süren yolculuğunun üç saatini tamamlamıştı.

Uçuş izleme sitesi RadarBox geri dönüşün nedenini “kuş çarpması” olarak bildirdi fakat kuş çarpmasının Akdeniz üzerinde seyrederken mi yoksa kalkışta mı gerçekleştiği belirsizliğini koruyor.

Uçak havalandıktan 6 saat sonra Amsterdam’a geri döndü.

The Independent daha fazla bilgi için KLM ile temasa geçti.

Kalkış yapılan havalimanında sona eren uçuşlara “istikametsiz uçuş” denir.

Kovid pandemisi sırasında çeşitli havayolları yolcuların uçma arzusundan yararlanmak için “istikametsiz uçuşlar” başlatmıştı.

Geçen yıl eylül’de, Qantas Havayolları’nın gerçekleştireceğini açıkladığı bir “istikametsiz uçuş”, tüm biletlerin 10 dakika içinde satılmasıyla havayolunun tarihindeki en hızlı satışlardan biri olmuştu.

Avustralya ulusal havayolu şirketi seyahat kısıtlamaları devam ederken Sidney’den kalkıp ülke çevresinde 7 saatlik manzaralı bir rota izledikten sonra tekrar Sidney’e inen bir uçuş gerçekleştirmişti.

Uçuş yolculara, Uluru, Büyük Set Resifi ve diğer sembolik manzaraların keyfini çıkarma imkanı vermişti.