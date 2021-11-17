Hava DurumuManşet

Meteoroloji’den müjde: Yağmur geliyor

17 Kasım 2021
kktc hava durumu





Meteoroloji Dairesi Cuma Cumartesi ve Pazar günleri için yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 18-24 Kasım haftalık hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi le serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Rapora göre Cuma günü hava parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 diğer günlerde ise 19-22 derece dolaylarında olacak.





Etiketler
17 Kasım 2021


Başa dön tuşu