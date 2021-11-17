Önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yattı

Mutluyaka köyü girişinde bugün meydana gelen kazada 32 yaşındaki Selin Kaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 12:00 sıralarında, Mutluyaka-Gazimağusa anayolunda, Mutluyaka köyü girişinde, (Halken Sitesi yakınlarında) Gazimağusa istikametine doğru seyreden Selin KAYA (K-32), yönetimindeki ZMR 674 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solunda bulunan aydınlatma direğine aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra, yönü batı istikametine bakar şekilde sol yan tarafı üzerine yatarak durması sonucunda bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.