KTOEÖS yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 53. Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hasan Soyer, Ozan Elmalı, Ali Yaman Işık, Ahmet Billuroğlu, Cumali Avcı, Duygu Geylan, Mehmet Güneyli, Aziz Selengin , Aliye Bozdağ, İbrahim Ermihan, Selma Eylem, Fikret Civisilli, Kemal Değirmencioğlu, Tahir Gökçebel, Ömer Akkanat, Hasan Hüral, Çağrı Arslan, Ümitcan Yaşamsal, Ahmet Karaoğulları, Halil Alkım Fatoş Muhtaroğlu”

Disiplin Kurulu:

“Ziya Tüzel, Aylin Alibaş Argen , Buğçe Dikmenay Özer, Ahmet Özyaşar, Mahmut Kiracıoğlu”

Denetleme Kurulu:

“Mine Gülhan Akad, Özge Tahiroğlu, Musa Karabudaklı”

Olağanüstü 53. Genel Kurul Yönetim Kurulu Adayları Oy Sayım Sonuçları SIRA NO İSİM ve SOYİSİM TOPLAM OY 1 Hasan Soyer 812 2 Ozan Elmalı 810 3 Ali Yaman Işık 775 4 Ahmet Billuroğlu 759 5 Cumali Avcı 746 6 Duygu Geylan 744 7 Mehmet Güneyli 729 8 Aziz Selengin 721 9 Aliye Bozdağ 719 10 İbrahim Ermihan 717 11 Selma Eylem 717 12 Fikret Civisilli 707 13 Kemal Değirmencioğlu 703 14 Tahir Gökçebel 699 15 Ömer Akkanat 695 16 Hasan Hüral 694 17 Çağrı Arslan 687 18 Ümitcan Yaşamsal 682 19 Ahmet Karaoğulları 680 20 Halil Alkım 673 21 Fatoş Muhtaroğlu 671 22 Ozan Çoli 664 23 Erkan Bulak 652 24 Tayfun Gergin 644 25 Adnan Zekai 642 26 Zühre Özkaraman 635 27 Kemal Dervişoğulları 631 28 Mert Partalcı 631 29 Çiler Demirtay 624 30 Mustafa Korkut 610 31 Lütfiye Çanacık 603 32 Arzu Kurtdereli 592 33 Ozan Taşçıoğlu 586 34 Rıfat Can 581 35 Huri Özkal 580 36 Seniha Kutalmış 579 37 Ulaş Yıldız 579 38 Cemil Cahit Ensari 560 39 Ruzen Atakan 547 40 Şatiye Öztinen 542 41 Ahmet Dümenci 541 42 Necip Oran 531

Olağanüstü 53. Genel Kurul Disiplin Kurulu Adayları Oy Sayımı Sıralı Sonucu SIRA İSİM ve SOYİSİM TOPLAM OY 1 Ziya Tüzel 784 2 Aylin Alibaş Argen 733 3 Buğçe Dikmenay Özer 731 4 Ahmet Özyaşar 690 5 Mahmut Kiracıoğlu 639 6 Çilen Ulusoy 629 7 Aygün Şehsuvaroğlu 628 8 Engin Salış Tutku 590 9 Salih Ayyıldız 589 10 Murat Efe 577

Olağanüstü 53. Genel Kurul Denetleme Kurulu Adayları Oy Sayımı Sonucu SIRA NO İSİM ve SOYİSİM TOPLAM OY 1 Mine Gülhan Akad 735 2 Özge Tahiroğlu 735 3 Musa Karabudaklı 686 4 Aysel Çeliktaşlılar 632 5 Teslime Uysal 598 6 Serkan Dike 586