KTOEÖS yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 53. Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:
“Hasan Soyer, Ozan Elmalı, Ali Yaman Işık, Ahmet Billuroğlu, Cumali Avcı, Duygu Geylan, Mehmet Güneyli, Aziz Selengin , Aliye Bozdağ, İbrahim Ermihan, Selma Eylem, Fikret Civisilli, Kemal Değirmencioğlu, Tahir Gökçebel, Ömer Akkanat, Hasan Hüral, Çağrı Arslan, Ümitcan Yaşamsal, Ahmet Karaoğulları, Halil Alkım Fatoş Muhtaroğlu”
Disiplin Kurulu:
“Ziya Tüzel, Aylin Alibaş Argen , Buğçe Dikmenay Özer, Ahmet Özyaşar, Mahmut Kiracıoğlu”
Denetleme Kurulu:
“Mine Gülhan Akad, Özge Tahiroğlu, Musa Karabudaklı”
|Olağanüstü 53. Genel Kurul
Yönetim Kurulu Adayları Oy Sayım Sonuçları
|SIRA NO
|İSİM ve SOYİSİM
|TOPLAM OY
|1
|Hasan Soyer
|812
|2
|Ozan Elmalı
|810
|3
|Ali Yaman Işık
|775
|4
|Ahmet Billuroğlu
|759
|5
|Cumali Avcı
|746
|6
|Duygu Geylan
|744
|7
|Mehmet Güneyli
|729
|8
|Aziz Selengin
|721
|9
|Aliye Bozdağ
|719
|10
|İbrahim Ermihan
|717
|11
|Selma Eylem
|717
|12
|Fikret Civisilli
|707
|13
|Kemal Değirmencioğlu
|703
|14
|Tahir Gökçebel
|699
|15
|Ömer Akkanat
|695
|16
|Hasan Hüral
|694
|17
|Çağrı Arslan
|687
|18
|Ümitcan Yaşamsal
|682
|19
|Ahmet Karaoğulları
|680
|20
|Halil Alkım
|673
|21
|Fatoş Muhtaroğlu
|671
|22
|Ozan Çoli
|664
|23
|Erkan Bulak
|652
|24
|Tayfun Gergin
|644
|25
|Adnan Zekai
|642
|26
|Zühre Özkaraman
|635
|27
|Kemal Dervişoğulları
|631
|28
|Mert Partalcı
|631
|29
|Çiler Demirtay
|624
|30
|Mustafa Korkut
|610
|31
|Lütfiye Çanacık
|603
|32
|Arzu Kurtdereli
|592
|33
|Ozan Taşçıoğlu
|586
|34
|Rıfat Can
|581
|35
|Huri Özkal
|580
|36
|Seniha Kutalmış
|579
|37
|Ulaş Yıldız
|579
|38
|Cemil Cahit Ensari
|560
|39
|Ruzen Atakan
|547
|40
|Şatiye Öztinen
|542
|41
|Ahmet Dümenci
|541
|42
|Necip Oran
|531
| Olağanüstü 53. Genel Kurul
Disiplin Kurulu Adayları Oy Sayımı Sıralı Sonucu
|SIRA
|İSİM ve SOYİSİM
|TOPLAM OY
|1
|Ziya Tüzel
|784
|2
|Aylin Alibaş Argen
|733
|3
|Buğçe Dikmenay Özer
|731
|4
|Ahmet Özyaşar
|690
|5
|Mahmut Kiracıoğlu
|639
|6
|Çilen Ulusoy
|629
|7
|Aygün Şehsuvaroğlu
|628
|8
|Engin Salış Tutku
|590
|9
|Salih Ayyıldız
|589
|10
|Murat Efe
|577
| Olağanüstü 53. Genel Kurul
Denetleme Kurulu Adayları Oy Sayımı Sonucu
|SIRA NO
|İSİM ve SOYİSİM
|TOPLAM OY
|1
|Mine Gülhan Akad
|735
|2
|Özge Tahiroğlu
|735
|3
|Musa Karabudaklı
|686
|4
|Aysel Çeliktaşlılar
|632
|5
|Teslime Uysal
|598
|6
|Serkan Dike
|586
|Yönetim Kurulunda Grev Kararı Alma Yetkisi ve
Müfettiş (Murakıp) Adayının Oylama Sonuçları
|MADDELER
|TOPLAM PUSULA
|GEÇERLİ PUSULA
|EVET
|HAYIR
|GEÇERSİZ PUSULA
|Grev Yetkisi
|1345
|1185
|1073
|112
|160
|Müfettiş (Murakıp)
|1345
|1273
|1095
|78
|172