Kıbrıs

KTOEÖS yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi

17 Kasım 2021
KTOEÖS yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri belirlendi





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 53. Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:



“Hasan Soyer, Ozan Elmalı, Ali Yaman Işık, Ahmet Billuroğlu, Cumali Avcı, Duygu Geylan, Mehmet Güneyli, Aziz Selengin , Aliye Bozdağ, İbrahim Ermihan, Selma Eylem, Fikret Civisilli, Kemal Değirmencioğlu, Tahir Gökçebel, Ömer Akkanat, Hasan Hüral, Çağrı Arslan, Ümitcan Yaşamsal, Ahmet Karaoğulları, Halil Alkım Fatoş Muhtaroğlu”

Disiplin Kurulu:

“Ziya Tüzel, Aylin Alibaş Argen , Buğçe Dikmenay Özer, Ahmet Özyaşar, Mahmut Kiracıoğlu”

Denetleme Kurulu:

“Mine Gülhan Akad, Özge Tahiroğlu, Musa Karabudaklı”

Olağanüstü 53. Genel Kurul

Yönetim Kurulu Adayları Oy Sayım Sonuçları

SIRA NOİSİM ve SOYİSİMTOPLAM OY
1Hasan Soyer812
2Ozan Elmalı810
3Ali Yaman Işık775
4Ahmet Billuroğlu759
5Cumali Avcı746
6Duygu Geylan744
7Mehmet Güneyli729
8Aziz Selengin721
9Aliye Bozdağ719
10İbrahim Ermihan717
11Selma Eylem717
12Fikret Civisilli707
13Kemal Değirmencioğlu703
14Tahir Gökçebel699
15Ömer Akkanat695
16Hasan Hüral694
17Çağrı Arslan687
18Ümitcan Yaşamsal682
19Ahmet Karaoğulları680
20Halil Alkım673
21Fatoş Muhtaroğlu671
22Ozan Çoli664
23Erkan Bulak652
24Tayfun Gergin644
25Adnan Zekai642
26Zühre Özkaraman635
27Kemal Dervişoğulları631
28Mert Partalcı631
29Çiler Demirtay624
30Mustafa Korkut610
31Lütfiye Çanacık603
32Arzu Kurtdereli592
33Ozan Taşçıoğlu586
34Rıfat Can581
35Huri Özkal580
36Seniha Kutalmış579
37Ulaş Yıldız579
38Cemil Cahit Ensari560
39Ruzen Atakan547
40Şatiye Öztinen542
41Ahmet Dümenci541
42Necip Oran531

 

 

                   Olağanüstü 53. Genel Kurul

   Disiplin Kurulu Adayları Oy Sayımı Sıralı Sonucu

SIRAİSİM ve SOYİSİMTOPLAM OY
1Ziya Tüzel784
2Aylin Alibaş Argen733
3Buğçe Dikmenay Özer731
4Ahmet Özyaşar690
5Mahmut Kiracıoğlu639
6Çilen Ulusoy629
7Aygün Şehsuvaroğlu628
8Engin Salış Tutku590
9Salih Ayyıldız589
10Murat Efe577

 

 

                Olağanüstü 53. Genel Kurul

Denetleme Kurulu Adayları Oy Sayımı Sonucu

SIRA NOİSİM ve SOYİSİMTOPLAM OY
1Mine Gülhan Akad735
2Özge Tahiroğlu735
3Musa Karabudaklı686
4Aysel Çeliktaşlılar632
5Teslime Uysal598
6Serkan Dike586

 

Yönetim Kurulunda Grev Kararı Alma Yetkisi ve

Müfettiş (Murakıp) Adayının Oylama Sonuçları

MADDELERTOPLAM PUSULAGEÇERLİ PUSULAEVETHAYIRGEÇERSİZ PUSULA
Grev Yetkisi134511851073112160
Müfettiş (Murakıp)13451273109578172



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17 Kasım 2021


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