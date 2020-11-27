Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 18.00’e kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini bildirdi ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Yağışların özellikle doğu sahil ve doğu Mesarya’da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların ada genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), doğu sahil ve doğu Mesarya bölgelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.