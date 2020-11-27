Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

Tayland’da 3 bin ile 5 bin yaşları arasında olduğu düşünülen neredeyse mükemmel şekilde korunmuş bir balina iskeleti keşfedildi. Kemikler, Kasım ayının başlarında başkent Bangkok’un hemen batısındaki Samu Sakhon kentinde, sahilden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

YÜZDE 80’İNDEN FAZLASI KURTARILDI

Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa tarafından paylaşılan resimler ise kemiklerin neredeyse tamamen sağlam olduğunu gösteriyor.

Silpa-archa’nın belirttiğine göre, 3 metre uzunluğundaki kafatası, omurlar, kaburgalar, yüzgeçler ve bir kürek kemiği de dahil olmak üzere iskeletin şimdiye kadar yüzde 80’inden fazlası kurtarıldı.

ARAŞTIRMALARA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI SAĞLAYACAK

12 metre uzunluğundaki dev iskeletin bir Bryde balinasına ait olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, keşfin özellikle prehistorik döneme ilişkin deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan araştırmalara yeni bir bakış açışı sağlayabileceğini umuyor.

ÇOK NADİR

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden biyolog Marcus Chua, BBC’ye verdiği demeçte, Tayland’da kısmen fosilleşmiş deniz memelilerine ait kemiklerin bulunmasının çok nadir olduğunu ifade ederek, “Asya’da bu kadar iyi durumda bulunan çok az balina fosili var” ifadelerini kullandı.

Chua, keşfin araştırmacıların geçmişteki belirli türler hakkında, bugünün Bryde balinalarıyla karşılaştırıldığında yaşanan evrimsel süreci açığa çıkarabileceğini ve iskeletin aynı zamanda “deniz seviyesi tahmini, tortu türleri ve o zamanki çağdaş biyolojik topluluklar dahil olmak üzere o zamanın paleobiyolojik ve jeolojik koşulları hakkında bilgi sağlayacağını açıkladı.

Diğer taraftan biyolog, Tayland Körfezi’nde son 10 bin yılda büyük değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekerek, deniz seviyesinin muhtemelen bugünkünden 4 metreye kadar daha yüksek olduğunu ve bölgedeki tektonik faaliyetlerin aktif olduğunu belirtti.

HALA TAYLAND SULARINDA YÜZÜYORLAR

Dünya çapında ılıman ve tropikal sularda yaşayan Bryde balinaları bugün hala Tayland çevresindeki sularda yüzmeye devam ediyor.