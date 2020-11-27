Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

Tayland\u2019\u0131n Samu Sakhon kentinde 3 bin ile 5 y\u0131l \u00f6nce \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen \u00e7ok iyi korunmu\u015f bir Bryde balinas\u0131n\u0131n iskeleti ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Sadece kafatas\u0131n\u0131n 3 metre uzunlu\u011funda oldu\u011fu belirtilen dev isketetin, b\u00f6lgedeki tarih \u00f6ncesi deniz seviyelerine ve biyo\u00e7e\u015fitlili\u011fe ili\u015fkin \u00f6nemli ipu\u00e7lar\u0131 bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\nTayland'da 3 bin\u00a0 ile\u00a0 5 bin ya\u015flar\u0131 aras\u0131nda oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen neredeyse m\u00fckemmel \u015fekilde korunmu\u015f bir balina iskeleti ke\u015ffedildi. Kemikler, Kas\u0131m ay\u0131n\u0131n ba\u015flar\u0131nda ba\u015fkent Bangkok'un hemen bat\u0131s\u0131ndaki Samu Sakhon kentinde, sahilden yakla\u015f\u0131k 12 kilometre uzakl\u0131kta bulundu.\r\n\r\n \r\nY\u00dcZDE 80'\u0130NDEN FAZLASI KURTARILDI\r\nTayland \u00c7evre Bakan\u0131 Varawut Silpa-archa taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan resimler ise kemiklerin neredeyse tamamen sa\u011flam oldu\u011funu g\u00f6steriyor.\r\n\r\nSilpa-archa\u2019n\u0131n belirtti\u011fine g\u00f6re, 3 metre uzunlu\u011fundaki kafatas\u0131, omurlar, kaburgalar, y\u00fczge\u00e7ler ve bir k\u00fcrek kemi\u011fi de dahil olmak \u00fczere iskeletin \u015fimdiye kadar y\u00fczde\u00a0 80'inden fazlas\u0131 kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n \r\nARA\u015eTIRMALARA YEN\u0130 B\u0130R BAKI\u015e A\u00c7ISI SA\u011eLAYACAK\r\n12 metre uzunlu\u011fundaki dev iskeletin bir Bryde balinas\u0131na ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Bilim insanlar\u0131, ke\u015ffin \u00f6zellikle prehistorik d\u00f6neme ili\u015fkin deniz seviyeleri ve biyolojik \u00e7e\u015fitlilik \u00fczerine yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalara yeni bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131\u015f\u0131 sa\u011flayabilece\u011fini umuyor.\r\n\r\n \r\n\u00c7OK NAD\u0130R\r\nSingapur Ulusal \u00dcniversitesi'nden biyolog Marcus Chua,\u00a0 BBC'ye verdi\u011fi deme\u00e7te, Tayland\u2019da k\u0131smen fosille\u015fmi\u015f deniz memelilerine ait kemiklerin bulunmas\u0131n\u0131n \u00e7ok nadir oldu\u011funu ifade ederek, \u201cAsya\u2019da bu kadar iyi durumda bulunan \u00e7ok az balina fosili var\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nChua, ke\u015ffin ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n ge\u00e7mi\u015fteki belirli t\u00fcrler hakk\u0131nda, bug\u00fcn\u00fcn Bryde balinalar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ya\u015fanan evrimsel s\u00fcreci a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karabilece\u011fini ve iskeletin ayn\u0131 zamanda "deniz seviyesi tahmini, tortu t\u00fcrleri ve o zamanki \u00e7a\u011fda\u015f biyolojik topluluklar dahil olmak \u00fczere o zaman\u0131n paleobiyolojik ve jeolojik ko\u015fullar\u0131 hakk\u0131nda bilgi sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan biyolog, Tayland K\u00f6rfezi'nde son 10 bin y\u0131lda b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fiklikler meydana geldi\u011fine dikkat \u00e7ekerek,\u00a0 deniz seviyesinin muhtemelen bug\u00fcnk\u00fcnden 4 metreye kadar daha y\u00fcksek oldu\u011funu ve b\u00f6lgedeki tektonik faaliyetlerin aktif oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n \r\nHALA TAYLAND SULARINDA Y\u00dcZ\u00dcYORLAR\r\nD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u0131l\u0131man ve tropikal sularda ya\u015fayan Bryde balinalar\u0131 bug\u00fcn hala Tayland \u00e7evresindeki sularda y\u00fczmeye devam ediyor.\r\n\r\n