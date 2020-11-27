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Tayland’da 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu

27 Kasım 2020
Bryde balinasının iskeleti





Tayland’ın Samu Sakhon kentinde 3 bin ile 5 yıl önce öldüğü düşünülen çok iyi korunmuş bir Bryde balinasının iskeleti ortaya çıkarıldı. Sadece kafatasının 3 metre uzunluğunda olduğu belirtilen dev isketetin, bölgedeki tarih öncesi deniz seviyelerine ve biyoçeşitliliğe ilişkin önemli ipuçları barındırdığı belirtildi.





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27 Kasım 2020

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