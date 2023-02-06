Meteoroloji: Yarın dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji: Yarın dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meteoroloji Dairesi, yarın dağlık kesimlere kar veya sulu kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, yarın dağlık kesimlere kar veya sulu kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporuna göre bölgemiz alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi, yarın dağlık kesimlere kar veya sulu kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yağışlı hava cuma gününe kadar devam edecek. Çarşamba ve Perşembe sabah saatlerinde don olayı yaşanması bekleniyor.


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