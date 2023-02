Sekiz gün tutuklu kalacaklar

Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek suçlarından tutuklana zanlılar Uğur Can Ulaşır ve Mehmet Yalçın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Uğur Can Ulaşır ve zanlı 2 Mehmet Yalçın’ın “Suç gelirini aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarına methalder olduğunu belirtti. Polis, 02.02.2022 tarihinde Adana’ dan KKTC Ercan Havalimanına gelen zanlı 1 Uğur Can Ulaşır’ın, 10.000 Euro veya muadili veya Türk Lirasından daha fazla 1.450.000 TL ve 30.000 Amerikan doları nakit parayı yolcu beraberi Ercan Havalimanı gümrük yetkililerine beyan etmeyerek Para Kambiyo yasasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak Ercan Havalimanı gümrük yetkililerinden Zanlı 1’in tasarrufundaki bagaj içerisinde bulunan 2 adet ayakkabı kutusu içerisinde gümrüğe beyan edilmeden KKTC yolcu beraberi getirilen 1.450.000 TL ve 30.000 Amerikan doları tespit ettiklerinin öğrenildiğini anlattı. Polis, Zanlı 1’in paralar ile ilgili olarak “Paraları gümrüğe bildirmesi gerektiğini bilmediği, Türkiye’den çıkarken de paraları bildirmediği, getirdiği paranın evinde tuttuğu kendisine ait para olduğu ve bu para ile Kıbrıs’tan Golf 7 marka araç satın alıp aracı Türkiye’ye götüreceği” yönünde sözlü beyan verdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Zanlı 1’ in tasarrufunda bulunan bagajların ilgili havayolunda Zanlı 2 Mehmet Yalçın adına kayıtlı oldukları ve Zanlı 2’ nin de KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in bagajlarla ilgili olarak “Havayollarının hata yaptığını bagajların kendine ait olduğu ve Mehmet Yalçın’ı tanımadığı” yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan Zanlı 2’ye avukatı ulaşıp şubeye gelmesini sağladığını belritti. Polis, zanlı 2’nin “Uğur Can Ulaşır’i tanımadığı, zanlı 1’in kendisini Türkiye’de havalimanında bularak yükünün ağır olduğundan kendisinden yardım istediği, bagajda ne olduğunu bilmediği” yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı. Polis, daha sonra her 2 zanlının da “Birbirlerini 2 yıldan beridir tanıdıklarını ve paranın Zanlı 1’e ait olduğu” yönünde sözlü beyan verdiklerini söyledi. Polis, 2 zanlının da paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediklerini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte emare olarak zapt edilen paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırıldığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak bugüne değin 6 ifade temin edildiğini ve kamera görüntülerinin incelenip, bir çok yazışma yapıldığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak bir çok yazışma yapılması gerektiğini ve zanlıların KKTC’de bağlantısı olduğuna inanılan şahısların kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığını belirtti. Polis, zanlı 1’in, 02.02.2023 tarihinde KKTC’de nerede konaklayacağı ve kim veya kimler ile görüşeceği yönünde izahat vermediğini söyledi. Polis, daha önce KKTC’ye geldiğinde konakladığını söylediği yerde ise konaklamadığı tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlınin 2’nin de 02.02.2023 tarihinde KKTC’de nerede konaklayacağı ve kim veya kimler ile görüşeceği yönünde izahat vermediğini anlattı. Polis, daha önce KKTC’ye geldiğinde ise Girne’de 1 artı 1 daire kiralayıp kaldığını ama ismini ve kaldığı yeri bilmediği yönünde sözlü beyanda bulunduğunu belirtti.Polis, zanlıların daha önceden KKTC’ye geldikleri günlerde konakladıkları yerler ve görüştükleri şahısların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığını anlattı. Polis, zanlıların aleyhine yürütülen soruşturmanın “4/2008 Sayılı Suç Gelirini Aklama ve Para Kambiyo Yasasına aykırı hareket etmek suçları ile ilgili olup Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisine giren ve 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç olduğunu belirtti. Polis, paranın bir tuş ile dünyanın bir yerinden başka bir yerine gönderilebildiği bir zamanda bu kadar yüklü miktarda nakit paranın yolcu beraberi getirilmesi ayrıca zanlıların ilk aşamada verdiği yanlış beyanların dikkate alındığında soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti. Polis, 03.02.2022 tarihinde Zanlı I ve 2 Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte Zanlı 1 ve 2’nin tasarrufunda bulunan cep telefonları için Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Bilişim Yasası tahtında Bilişim emri temin edildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde Zanlı 1’in 02.02.2023 tarihinden hariç 6 defa daha KKTC ye giriş çıkış yaptığı, Zanlı 2’nin ise 02.02.2023 tarihinden hariç 2 defa daha KKTC’ye giriş çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 1 ve 2’nin daha öncede KKTC’ye geldikleri günlerde aynı yöntemle yolcu beraberi para getirdiklerine ve konu paraları KKTC de bulunan başka şahıs veya şahıslara teslim ettiklerine inanılmakta olup bu yönde de geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede Zanlı 2 tarafından Zanlı 1’e para transferi yapıldığını, ayrıca Zanlı 2’nin telefonunda kendine ait olmayan başkalarına ait iban numaraları ve kullanıcı kodları bulunduğunu, yine bir şahsın kendisine iban numarasını attığına dair mesaj olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, şöyle devam etti:

“Paraların gayrı meşru kaynağını gizlemeye çalışmaları konu paranın suçtan elde edilen gelir olduğu yönünde makul şüphe bulunmaktadır. Ayrıca Zanlı 2 nin vermiş olduğu sözlü beyanların teyit ve tekzibinin yapılması, 02.02.2023 tarihinden önce Zanlı 2 ile birlikte KKTC ye gelen bir şahsın kimliği ve KKTC de kullandığı aracın plakası tespit edilmiş olup bu yeni olgu ışığında kamera görüntüsü incelenmesi gerekmektedir. Yine Zanlı 1 polise yardımcı olmayarak cep telefonu şifresini bilerek ve isteyerek yanlış vererek cep telefonunda suçla bağlantısı olduğuna inanılan bir şeyler gizlemektedir. Zanlıların serbest kalması halinde KKTC de bağlantıda bulundukları ve birlikte hareket ettiklerine inanılan ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılan şahıslara müdahale etme olasılıkları kuvvetle muhtemeldir. Tahkikatımız geniş çaplı ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için Zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep ederim”dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber