Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, kasırga ve hortum iddialarını yanıtladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuKıbrısManşet

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, kasırga ve hortum iddialarını yanıtladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
raif ilker buran

 Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 10 Eylül Pazar gününden itibaren ülkede yağış beklendiğini ancak kasırga veya hortum gibi bir risk bulunmadığını açıkladı.

Buran, sosyal medyada yer alan “12 Eylül tarihinde Kıbrıs için hortum ve kasırga iddialarını” yanıtlayarak, şu anki meteorolojik şartların öyle bir riske işaret etmediğini söyledi.


Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorusunu yanıtlayan Buran, bölgede 10 Eylül Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını ancak sel, kasırga veya hortum tehdidi bulunmadığını kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:HavaHortumRaif İlker Buran
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar