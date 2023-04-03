Meteoroloji Dairesi iki gün fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meteoroloji Dairesi iki gün fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu meteoroloji fırtınamsı rüzgar

Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.

 


Meteoroloji Dairesinin 10 Nisan’a kadarki tahminlerine göre, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve çarşamba yer yer fırtınamsı şeklinde esecek. Havanın genellikle parçalı bulutlu, 5 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlu olması  bekleniyor.

 

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 26-29 derece, genelde ise 21-24 derece dolaylarında olacak.

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Tags:hava durumuKKTCrüzgar
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