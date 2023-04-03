Meteoroloji Dairesi iki gün fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesinin 10 Nisan’a kadarki tahminlerine göre, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve çarşamba yer yer fırtınamsı şeklinde esecek. Havanın genellikle parçalı bulutlu, 5 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 26-29 derece, genelde ise 21-24 derece dolaylarında olacak.