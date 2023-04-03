KIb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili tasarıya komitede ivedilik alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündeminde bulunan Kıb-Tek’in AKSA’ya Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

-Şahali

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, elektrikle ilgili bugün görüşülecek yasa tasarısıyla ülkenin zaten benzersiz bir durumla karşı karşıya kalacağına işaret ederek, borçların devralınmasına karşı ihtiyacın nasıl oluştuğuna dair topluma izahat verilmesi gerektiğini kaydetti.

600 milyon TL’nin kamu yükü olarak devralınmasının nasıl olduğunu öğrenmek istediklerini belirten Şahali, bu borçların ödenmesinin sonu olmadığını, yurttaşa saygı gereği bunun topluma anlatılması gerektiğini söyledi.

Şahali, bu yasa tasarısına oylarının kesinlikle hayır olacağını vurguladı.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, Şahali’ye cevaben yaptığı konuşmada, ülke ve dünyanın çok büyük bir ekonomik darboğazdan geçtiğini ifade ederek, devalüasyon ve enflasyonun herkesi zorladığını, bu yükü hafifletmek adına hükümetin böyle bir öneriyi Meclis’in gündemine getirdiğini kaydetti.

Şan, hükümetin girişimleriyle Kıb-Tek’in ekonomik yapısının rahatladığını, borçlarında azalma olduğunu, elektrik maliyetlerinin halka yansıtılmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.