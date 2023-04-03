KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi başlattı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi başlattı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi başlattı.

El-Sen’in başlattığı eyleme destek amacıyla bu sabah başlattığı grevin yasaklanmasının ardından KTAMS, Meclis’te ek mesaiye kalmama eylemi yaptı.


Eylem nedeniyle “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu, eylem nedeniyle bugünkü oturumuna saat 16.00 sıralarında ara vermek durumunda kaldı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, “Bizler Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmak için bu eyleme destek veriyoruz” dedi.

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Tags:Ek mesaiEylemKTAMSMeclis
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