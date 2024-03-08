Metehan’da 143 kilo kaçak et ele geçirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Metehan’da 143 kilo kaçak et ele geçirildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Metehan‘da bu sabah 143 kilo kaçak et ele geçirildiği bildirildi.

Metehan‘da bu sabah 143 kilo kaçak et ele geçirildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:


08.03.2024 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Polis ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Memurları tarafından yapılan kontroller sırasında, GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçen Ş.D. (E-61) kullanımındaki araçta yapılan aramada toplam 143 kg ağırlığında dana ve kuzu eti ele geçirildi.

Bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi Yetkilileri tarafından idari para cezası kesilmiştir.

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Tags:Kaçak et
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