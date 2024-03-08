Ali ve Muhammad 3 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin euro aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve lise mezunu olmamasına rağmen bir üniversiteye kayıt olduğu ortaya çıkan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali okula kayıt eden Khayal Muhammad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının, Zeeshan Shahzad Ali’nin lise diploması olmadığı halde Cyprus Massachussetts Center Of Innovation Kurumuna sahte The Mardan Model & Collage Mardan isimli sahte lise diplomasıyla kayıt edilmesine olanak sağladığını belirtti. Polis, zanlının 6 Mart 2023 tarihinde tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis memuru yapılan soruşturma sonucu zanlının komisyon karşılığında kuruma öğrenci getirip, kaydettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, lise diplomasının ne şekilde düzenlendiğinin, konu üniversitenin diplomanın gerçek olup olmadığını nasıl tespit ettiğini araştırdıklarını belirtti. Polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.