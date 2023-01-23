Mete Hatay ve Aytuğ Plümer’in yeni kitaplarının tanıtım etkinliği 28 Ocak’ta Rüstem’de

Mete Hatay’ın “Kıbrıs Bitmeyen Yaz” isimli kitabı ile Aytuğ F. Plümer’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kader Anı” isimli kitabın tanıtım etkinliği 28 Ocak’ta yer alacak.

Khora Kitap Cafe’den yapılan duyuruda, tanıtım etkinliğinin Rüstem’s, Khora Kitap ve Kalkedon Yayınları’nın ortak organizasyonu ile 28 Ocak Cumartesi Rüstem Kitabevi’nin ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi.

Mete Hatay’ın söyleşisi saat 12.30’da, Aytuğ F. Plümer’in söyleşisi ise 14:00’te başlayacak.