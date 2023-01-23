Cumadan itibaren 4 gün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Cuma gününden itibaren 4 gün yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 17-20 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı esecek.