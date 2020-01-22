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‘Metalin babası’ Ozzy Osbourne parkinson hastası olduğunu açıkladı

22 Ocak 2020

‘Metalin babası’ olarak anılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, parkinson hastası olduğunu duyurdu.

Guardian’ın haberine göre, ‘metalin babası’ olanak anılan 71 yaşındaki heavy metal sanatçısı Ozzy Osbourne, eşi Sharon Osbourne ile katıldığı ‘Good Morning America’ programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Ardından kendisine parkinson teşhisi koyulduğunu belirten Osbourne, 2019’un ‘hayatındaki en acılı yıl’ olduğunu dile getirdi.

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne’a koyulan ikinci evre parkinson teşhisinin ‘ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini’ belirterek, hastalığın seyri sırasında ‘iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını’ ifade etti.

Müzik kariyerine 1970’lerde heavy metal grubu Black Sabbath ile başlayan Ozzy Osbourne, gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine başladı ve 11 stüdyo albümü yayımladı.



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