Spor

Messi,1 Milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

22 Ağustos 2020

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi’nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona’da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.

Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo’dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4’üncü sporcu olacak.

Ronaldo’nun yanı sıra, golfçü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.

 


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