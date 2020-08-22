Ekonomi

50 yıl boyunca aynı rakamları oynadı: 715 bin dolar kazandı

22 Ağustos 2020

Avustralya’da bir adam babasının uzun yıllardır uğurlu olarak gördüğü rakamlar ile düzenli olarak şans oyunu oynama geleneğini sürdürdü. Adı açıklanmayan adam 715 bin dolarlık ikramiyeyi kazandı.

Avustralya’da bir ailenin 50 yıllık inadı tabiri caizse meyvesini verdi.

Baba ve oğlu tarafından 50 yıldır her fırsatta denenen rakamlar 17 Ağustos’taki çekilişin şanslı rakamları olunca aile 715 bin dolarlık  ikramiyenin sahibi oldu.

CNN International’da yer alan habere göre, aile 50 yıldır ’20, 31, 10, 22, 37 ve 12′ rakamları ile şansını deniyordu.

Adı açıklanmayan adam ülke basınına yaptığı açıklamada babasının şanslı rakamları olan ’20, 31, 10, 22, 37 ve 12′ ile şansını yıllardır denediğini açıkladı.

Bunun bir aile geleneği olduğunun altını çizen talihli çekiliş sonuçlarını kontrol etmediğini ve müjdeli haberi yetkililerden öğrendiğini belirtti.

Yetkililerden gelen aramanın bir telefon şakası olduğunu düşünen talihli ikramiye ile karavan alacağını açıkladı.

 


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