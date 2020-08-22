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Bitcoin yeniden 12 bin dolar sınırına dayandı

22 Ağustos 2020
Bitcoin

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 23’ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi Salı günü ulaştığı 383.74 milyar dolardan, Perşembe günü 364.06 milyar dolara geriledikten sonra, son 24 saatte yaklaşık 9.7 milyar dolar artarak 373.74 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında, Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Perşembe günü 99.65 milyar dolar ile 100 milyar doların da altına indikten sonra, son 24 saatte 3.5 milyar dolar daha düşerek 96.09 milyar dolara çekildi.

Toplam 6,529 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,889 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.6’sını Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

Bitcoin yüzde 1.25 artışla 11,882.54 dolar, Ethereum yüzde 2.31 artışla 415.83 dolar, XRP yüzde 2.11 artışla 0.29 dolar, Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar, Bitcoin Cash yüzde 3.30 artışla 301.26 dolar, Chainlink yüzde 5.64 düşüşle 15.41 dolar, Litecoin yüzde 1.32 artışla 63.18 dolar, Bitcoin SV yüzde 1.85 artışla 210.06 dolar, Cardano yüzde 3.04 artışla 0.13 dolar, EOS yüzde 6.48 artışla 3.61 dolardan işlem görüyor.


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