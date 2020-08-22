KıbrısManşet

Erhürman: Krizdeki ekonomi için liderlik lazım

22 Ağustos 2020

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ekonomide çok ciddi sorunlar yaşanmakta olduğuna dikkati çekerek sorunların çözümü için liderlik gerektiğini söyledi.

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti.  Erhürman, beş buçuk aya yakın bir süredir ciddi sıkıntılar yaşandığını, bundan en fazla etkilenen kesimlerden birinin de esnaf ve zanaatkarlar olduğunu vurguladı. Resmi rakamların dahi yeterince ürkütücü olduğunu söyleyen Erhürman, 8 bine yakın esnafın çalışmaya ara verdiğini, resmi rakamlara göre 100 iş yerinin tamamen kapattığını,  binin üzerinde KKTC vatandaşının işsizlik durumunda olduğunu söyledi ve bu sıkıntının daha da büyüyeceğine dair endişeler taşıdıklarını da vurguladı.

 

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ KARGAŞA OLUMSUZ ETKİLER YARATABİLİR”

 

Sağlık alanından bu pandemi sürecinin kötü yönetildiğini söyleyen Erhürman, “Hem esnaf, hem bizler ’Buradaki yönetim boşluğu bizi nereye taşır’ın endişesini taşıyoruz. ‘Bir daha kapanma söz konusu’ olamaz diye söyleniyor, kimse zaten bir daha kapanmadan söz etmiyor. Ancak bu süreç bu kadar kötü yönetilirse, insanların kendi kendini kapatmasının gündeme geleceğini ve bunun da ekonomide çok ciddi etkiler yaratabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Doğu Akdeniz’de çok ciddi bir kargaşanın yaşandığını söyleyen Erhürman, o kargaşanın olumsuz etkiler doğurma riski de taşıdığını vurguladı. Ekonomi, sağlık ve uluslararası ilişkiler açısından çok önemli bir geçiş döneminden geçildiğini kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir cenderenin içinden geçmekte olduğunun altını çizdi. Erhürman “Elbirliği ve yürek birliği ile bu cendereyi aşmamız gerekiyor. Tam da bu cenderenin içerisinden geçerken, ciddi bir yönetim boşluğuyla da karşı karşıyayız” dedi.

 

“KAYNAKLAR ADİL OLARAK DAĞITILMADI”

 

Bu dönemde bazı sektörlerin tüm sektörlerden daha fazla olumsuz etkileneceğini çok sıklıkla söylediklerini vurgulayan Erhürman, Lefke’de üniversite yolunun, Lefkoşa’da Arasta’nın, Mağusa Surlariçi’nin, Girne çarşısının bölgesel olarak daha çok etkilenen yerler olduğunu söyledi ve “Elimizdeki kaynakları, doğru ve adil dağıtmamız gerekiyordu. Daha fazla etkilenene daha fazla, daha az etkilenene daha az destek vermeyi başarabilmemiz gerekiyordu. Ancak şu ana kadar yapılan yönetim tarzı, bizi maalesef bu adil noktaya taşıyamadı” dedi.

 

“CUMHURBAŞKANLIĞ DAHA EFEKTİF KULLANMAMIZ GEREKEN BİR MAKAMDIR”

Erhürman, istikrarlı bir gelişim sağlanamaz ve dışarıyla doğru ilişki kurulamazsa özellikle kriz dönemlerinde daha büyük darbeler gelebileceğine dikkati çekti.  CTP lideri Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı’nın hem dışarıyla daha iyi ilikli kurabilmesi, hem de içsel mekanizmaları daha doğru bir biçimde, daha efektif bir şekilde kullanmamız gereken bir makamdır” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Universal Bank’ta uydurma kredi iddiası

Universal Bank’ta uydurma kredi iddiası

21 Ağustos 2020
Photo of Çatalköy’de 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Çatalköy’de 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

21 Ağustos 2020
Photo of Cezaevi ve Yaşlı Bakım Evleri için tedbir önerileri

Cezaevi ve Yaşlı Bakım Evleri için tedbir önerileri

21 Ağustos 2020
Photo of El-Sen: Sözleşme uzatmak için AKSA ile görüşüyorlar

El-Sen: Sözleşme uzatmak için AKSA ile görüşüyorlar

21 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’den gelenlere QR kodu aranma şartı

Türkiye’den gelenlere QR kodu aranma şartı

21 Ağustos 2020
Photo of Sadrazamköy’de 10 Eylül’e kadar atışlı tadbikat yapılacak

Sadrazamköy’de 10 Eylül’e kadar atışlı tadbikat yapılacak

21 Ağustos 2020
Photo of İthal 3 ve yerli 5 üründe limit üstü kalıntı

İthal 3 ve yerli 5 üründe limit üstü kalıntı

21 Ağustos 2020
Photo of Başbakan Tatar: Maraş mutlaka açılacak

Başbakan Tatar: Maraş mutlaka açılacak

21 Ağustos 2020
Photo of Zeytinlik Garip Dede için ayaklandı

Zeytinlik Garip Dede için ayaklandı

21 Ağustos 2020
Photo of KHHD: Hayvan refahı rezaleti

KHHD: Hayvan refahı rezaleti

21 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı