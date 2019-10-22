Mesarya zirvede yalnız

K-Pet 1.Ligi’nde 6’ıncı hafta maçları kavga nedeniyle tatil edilen 1 maç dışında tamamlandı

Futbolda 2019-2020 sezonu K-Pet 1.Ligi’nde ikinci sırada haftaya giriş yapan Yalova’nın maçında kavga çıktı. Haftaya damgasını vuran Karşıyaka-Yalova maçı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğünde giderken, Karşıyaka Antrenörü Halil Arıkhan’ın 70’inci dakikada maçın yardımcı hakemi Mehmet Volkan Çelik’i darp etmesi ve orta hakem Kerem Eran’ın maçı tatil etmesi ile tamamlanamadı. Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bu maç hakkındaki kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Ligin 6’ıncı haftasında ligden çekilen Doğancı’dan 3-0 hükmen galibiyet alan takım Çanakkale oldu. Oynanan diğer 6 maçta toplam 13 gol atılırken berabere biten karşılaşma olmadı. 4 takımın gol atamadığı 6’ıncı haftada lider Mesarya çok zor deplasmandan galibiyetle döndü ve zirvedeki yerini korudu. Ligin güçlü takımlarından Gençler Birliği’ni İskele’de 2-0 mağlup eden Mesarya takımı kayıpsız yoluna devam etti. Geçtiğimiz hafta Maraş deplasmanında ilk mağlubiyetini alan Gençler Birliği takımı bu hafta da ligdeki ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Zirve takipçilerinden Yonpaş Dumlupınar yine tek gollü galibiyet elde etti ve lig üçüncülüğüne çıktı. 3-0 hükmen galip geldiği Doğancı maçı dışındaki maçlarında sadece 2inci hafta Lapta’ya 2 gol atabilen sarı-kırmızılı takım diğer maçlarında tek golün üzerine çıkamadı. Dörtyol’u 1-0 mağlup eden Dumlupınar, Gençler Birliği’nin de mağlup olması ile üçüncülüğe yerleşti.

Haftanın en önemli galibiyetlerinden birine de Girne Halk Evi imza attı. Kırmızı-beyazlı takım ayni puana sahip rakibi Görneç’i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve 5’inci sıraya yükseldi.

Haftaya galibiyet alamadan giren takımlardan Bostancı Bağcıl sezonun ilk galibiyetine konuk ettiği Maraş’ı 3-1 mağlup ederek imza attı. Böylece Doğancı karşısında hükmen 3-0 galip gelen Çanakkale’den sonra Bağcıl da galip gelerek ligde galibiyet elde edemeyen takım kalmamış oldu.

Deplasmanda kazanan takımlardan bir diğeri Mormenekşe oldu. Mesarya ve Girne Halk Evi’nden sonra Mormenekşe de deplasman galibiyetine imza attı 6’ıncı haftada. Eşit puandaki rakibi Ozanköy’ü deplasmanda 2-1 yenen Mormenekşe 8 puanla sekizinci sıraya oturdu.

Sahasında Lapta’yı konuk eden Esentepe rakibini tek golle mağlup etti ve 9’uncu sıraya yükseldi Lapta ise 6 puanda kaldı.

haftanın sonuçları

Gençler Birliği 0-2 Mesarya

Dumlupınar 1-0 Dörtyol

Karşıyaka (tatil edildi) Yalova

Ozanköy 1-2 Mormenekşe

Bostancı Bağcıl 3-1 Maraş

Esentepe 1-0 Lapta

Görneç 0-2 Girne Halk Evi

Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1.Mesarya 6 6 0 0 18 2 16 18

2.Yalova 5 4 1 0 13 2 11 13

3.Y.Dumlupınar 6 4 1 1 7 1 6 13

4.L. Gençler Birliği 6 4 0 2 10 7 3 12

5.Girne Halk Evi 6 3 2 1 11 7 4 11

6.Maraş 6 3 1 2 8 7 1 10

7.Görneç 6 2 2 2 9 8 1 8

8.Mormenekşe 6 2 2 2 8 10 -2 8

9.Esentepe 6 2 1 3 6 7 -1 7

10.Karşıyaka 5 2 1 2 8 9 -1 7

11.Dörtyol 6 1 3 2 5 8 -3 6

12.Lapta 6 2 0 4 6 10 -4 6

13.Ozanköy 6 1 2 3 6 8 -2 5

14.Bostancı Bağcıl 6 1 1 4 4 9 -5 4

15.Çanakkale 6 1 1 4 8 14 -6 4

16.Doğancı 6 0 0 6 0 18 -18 0

Gol Krallığı

Halil Turan (Mesarya) 11 gol

İlyas Yılmaz (Görneç) 6 gol

Ömer Kaygusuz (Lapta) 4 gol

Şenol Şöför (G.Birliği) 4 gol