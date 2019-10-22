Atakan: Seyrüsefer ve radar gelirleri Ulaştırma Bakanlığı kasasına gelmeli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’de yayınlanan 45+ programındaydı..

Bakan Atakan, Seyrüsefer ve sabit radarlardan toplanan ceza ücretlerinin Ulaştırma

Bakanlığı’na değil, Maliye Bakanlığı’nın kasasına gitmesinin önündeki blokajın kalkması

gerektiğini vurguladı.

Atakan, uzun zaman toplanan ücretlerin Trafik Güvenliği için kullanılması yönünde karar

alındığını ancak bunu hayata geçiremediklerini belirtti.

“Bizim bir kuruşluk fonumuz yok” diyen Atakan, bu kaynakların direkt olarak Bayındırlık ve

Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılması durumunda ellerinin daha güçlü olacağını ve bu

kaynaklarla icraat yapabilmelerine imkân tanınacağını ifade etti.

Bakan Atakan şunları ifade etti: “2018 yılında sabit radar cezalarından ve seyrüsefer

yatırımlarından gelen rakam 155 milyon lira. Bu rakam bizim bakanlığımızda toplanmış

olsa, vatandaşın haklı olarak şikayet ettiği yollarla ilgili problemlerin çok büyük bir kısmı

çözülmüş olur.

Mühendislerimizle yaptığımız bir çalışma var, 2 yıllık bir periyot içerisinde

birinci yıl 180 milyon ikinci yıl da 100 milyon civarında bir rakamla ülkemizdeki Karayolları

uhdesinde bulunun 1600 km’lik yol ağının önümüzdeki 20-30 yıl hiçbir sorun

yaratmayacak şekilde toparlanması için gereken rakam”

Bakan Atakan, ihalesine çıkılan yollar hakkında da bilgi verdi.

Atakan, “İskele’de Karpaz’a doğru ciddi problemli yerler var, Kuzey-güney Mesarya’da ciddi

sıkıntılar var, Güzelyurt ve Lefke tarafında ciddi sıkıntılı yerler var. Bu çerçevede ihalelere

çıktık. Maliye bakanlığı da yeni kaynak yaratma konusunda çalışma yapıyor.

Projelerimizin hepsi masada bize kaynak aktarılması durumunda bunları hayata

geçirecek durumdayız” diye konuştu.

Lefkoşa-Girne yolu Ciklos mevkiinde geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrasında bu yolda

yapılan gerekli çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu da anlatan Atakan, ihale

sürecinin ve kaynak yaratılması konusunun da bu süreci uzattığını anlattı.

Atakan, Meclis komitesinde görüşülmekte olan Ciklos raporunda sona gelindiğinin de

altını çizdi.

((BRT)