Kıbrıs

Polis sürücüleri uyardı

22 Ekim 2019

KKTC Polis Genel Müdürlüğü sürücüleri görüş mesafesinin az olduğu ve yer yer su birikintilerinin oluştuğu yollar konusunda uyardı.

Açıklama şöyle:

Sürücülerin Dikkatine!
Şiddetli yağış nedeniyle, Ercan – İskele Anayolu, Gazimağusa- Karpaz Anayolunun Ötüken kavşağı ile Kalecik virajları arası ve Mersinlik- Kaplıca Anayolu üzerinde görüş mesafesi azalmış ayrıca yer yer su birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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