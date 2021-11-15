Meryem Toprak son yolculuğuna uğurlandı

Meryem Toprak bugün Yamaçköy Mezarlığı’na defnedildi.

Meryem Toprak Yamaçköy Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yamaçköy Mezarlığı’na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

25 Ekim’de evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Meryem’in bulunmasıyla bölgede seferberlik ilan edilmiş, PGM bağlı Özel Harekât, GKK’ye bağlı özel askeri birlik, Geçitkale, Yeniboğaziçi, Mehmetçik ve Serdarlı Belediyeleri ve vatandaşlar arama çalışmalarına katılmıştı.

Ekipler, Yamaçköy, Mallıdağ, Tirmen, Çamlıca, Geçitkale ve Artemi bölgelerini termal kamera, İHA, drone ve detektör köpeklerle taramıştı.

Dün ise Çamlıca köyü yakınlarında bir avcı tarafından bulunan cesedin 39 yaşındaki Meryem Toprak’a ait olduğu tespit edildi, cenaze üzerinde ve olay yerinde inceleme yapıldı.