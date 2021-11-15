Hava DurumuSürmanşet

Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklık 24-27 derece

15 Kasım 2021
kktc hava durumu yağmur yok





Meteoroloji Dairesi, 16-22 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde hava gündüzleri 24 – 27 ºC dolaylarında  seyredecek.  Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Havanın, açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, yağmur yağması öngörülmüyor.





Etiketler
15 Kasım 2021


Başa dön tuşu