Girne’de “Toplu Açılış, Tanıtım ve Temel Atma Töreni” düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı törende, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı “Yeni Girne Askeri Hastanesi” temeli atıldı, KKTC’de yapımı süren bazı yolların açılışı yapıldı, Dipkarpaz Sağlık Ocağına yapılan sağlık yatırımları ile Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastanenin tanıtımı yapıldı.

Girne’de bakım taburunda yer alan toplu açılış ve temel atma törenine, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve diğer yetkililer de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Başbakan Faiz Sucuoğlu ilk konuşmayı yaptı.

SUCUOĞLU

Sucuoğlu, bugün ülke adına güzel işlere imza atmanın, bu topraklarda kurdukları Cumhuriyetin kökleşmesi yönünde bir adım daha atmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, büyük zorluklardan geçerek 15 Kasım 1983’te kurdukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugün 38 yaşında olduğunu, 38 yılda nice sıkıntılar, nice badireler atlatıldığını, bugün uluslararası camia tarafından göz ardı edilemeye çalışılsa da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dimdik, köklerini derinlere salmaya, ayakta olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bunda Kıbrıs Türk Halkının dirayetli duruşu, yılmaz mücadeleci ruhu, inanmışlığı yanında, Anavatan Türkiye’nin yılmaz desteği ve Kıbrıs Türk Halkının Türk Ulusuna güveni sayesinde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün 38. yılını kutladığımız bu anlamlı günde, tüm dünyayı kasıp kavuran, ekonomik çarkları durma noktasına getiren pandemi koşullarına inat, yeni yatırımlarla ülkemiz insanına refah koşullar yaratacak altyapımızın güçlendirecek, ihtiyaç duyulan binalarımızın günün koşullarına uygun hale getirilecek ve Kıbrıs Türk halkını daha güzel günlere ulaştırmak üzere ortak bir vizyonla biraradayız.

Burada bu gücü, önce halkımızdan sonra da tek başvurabildiğimiz, her sıkıntımızda derhal yardımıza koşan, dertlerimize deva olan, birikimi ve engin tecrübelerini bizlerle paylaşan anavatan Türkiyemiz den almaktayız.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasında yatırımlara da değindi ve şunları kaydetti:

“Bu törenle temelini atacağımız Yeni Girne 100 yataklı Askeri Hastahesi: Hastahanenin Finansal kaynağı 3 Mart 2021 tarihli ‘2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ hükümleri çerçevesinde Ankara kaynaklı olarak karşılanacaktır.

Bugün lansamını yapılacak olan ve Kıbrıs Türk Halkına kazandırılacak olan 500 yataklı Devlet Hastahanesi projesi: Lefkoşa BRTK tesislerinin kuzey sınırındaki 272 dönümlük arazide inşaası başlayacaktır. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık yatırımları Genel Müdürlüğünce Lefkoşa 500 yataklı hastahane uygulama projeleri ve ihale Dökümanları hazırlanması için ihaleyi kazanan proje grubuna devredilmiştir. Toplam 135.000m2 kapalı inşaat alanına sahip hastahede 360 adet hasta odası, 118 adet yoğun bakım yatak sayısı, 20 adet palyatif yatak sayısı, 2 adet mahkum yatak sayısı, 2 adet mahkum yatak sayısı olmak üzere 500 yatak yer alacaktır. Arazinin zemin etütleri de tamamlanmıştır.

KKTC Acil Durum Hastanesi: 3 ay gibi kısa bir sürede Dünyayı ve ayni zamanda ülkemizide etkisi altına alan korona salgını sebebi ile KKTC halkının sağlık ihtiyacının daha üst bir kalitede karşılanabilmesi için TC nin katkıları ile üç ay gibi kısa bir sürede yapılarak 2021 şubat ayında KKTC Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmete giren Acil Durum Hastanesi toplamda 28182 metre karelik bir alan içerisinde acil servis, tanı üniteleri, poliklinik, anjiyo, yatılı servisler, ameliyathaneler, eczane, laboratuvar ve yoğun bakım merkezi olarak bünyesinde birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir merkez olarak hizmet vermektedir.

Hastanede 100 yatak kapasiteli yatılı servisin yanında 12 yatak kapasiteli acil servis ve

24 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

1 anjiyografi ünitesi, 6 adet tam teşekküllü ameliyathane, 1 adet endoskopi cihazı ve görüntüleme merkezlerimizde ise bir MRI, bir Tomografi, iki adet röntgen ve iki adet te Ultrason cihazları bulunmaktadır.

34 doktor, 58 hemşire, 32 sağlık personeli ve 13 temizlik personeli ile zengin bir kadroya sahiptir.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yenierenköy sağlık merkezine temin edilen cihazların, 1 digital mRöntgen cihazı, 1 adet pera pikal röntgen, 2 adet hasta başı monitör, 1 adet acil müdahale arabası, 1 adet idrar oto; Dipkarpaz Sağlık Merkezine temin edilen cihazların da; 1’er adet, Diş Üniti, Periapikal Röntgen, Hastabaşı Monitör, Acil Müdahale Arabası, İdrar Otoanalizatörü olduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC yol ağı ile ilgili de bilgi vererek, 190 km bölünmüş yol, 382 km tek yol, bin 79 da üçüncü sınıf olmak üzere bin 651 km yol bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 1,9 milyar TL finansman ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İskele Çayırova anayolunun İskele Boğazını. çıkışındaki Harnup Fabrikası Kavşağı’ndan başlayarak Bafra Kavşağı’nda sona erdiğini ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Yapımı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek olan 9 km uzunluğundaki bu kesimde 5 adet modern dönel kavşak ve 2 adet sığınma cebi (Park alanı) yer almaktadır. 2×2 şeritli yolun platform genişliği 23 m olup, orta refüjünde New-Jersey beton bariyerler kullanılmıştır.

Doğu Köy Yolları 2021 yılı içerisinde Doğu Yollarında Ziyamet-Gelincik-Boltaşlı-Taşlıca-Derince-Avtepe-Kuruova-Kaleburnu-Dipkarpaz-Zaferburnu Yolu (36 km), Turnalar-Kantara Yolu (7,12 km), Kantara-Mersinlik Yolu (8,86 km), Turnalar-Ardahan Yolu ’nda (2,62 km) (Karpaz Bölgesi) olmak üzere toplam 54,60 Km de yapım faaliyeti gösterilmesi planlanmakta olup, bugüne kadar 4,5 Km si tamamlanmış olup, 21,5 Km nin daha yapımı tamamlanarak, 25 Km lik kesimin trafiğe açılması hazırlığı tamamlanmıştır..

Batı Köy Yolları: 2021 yılı içerisinde Batı Yollarında çalışmalarımıza ‘Paşaköy-Vadili-İnönü-(Lefkoşa-Gazimağusa) Ayr. Yolu (14,8 km), Gaziköy Yol Ayrımı-Dilekkaya-Yiğitler Yolu (14 km), Ercan Havaalanı-Gaziköy Yolu (7,75 km), Vadili-Akdoğan Yolu (4,5 km), Türkmenköy Kvş-Dörtyol Yolu’nda (8,15 km) (Mesarya Bölgesi) olmak üzere toplam 49,2 Km de yapım faaliyeti gösterilmesi planlanmakta olup, bugüne kadar 18,3 Km si tamamlanmış olup, 6,7 Km nin daha yapımı tamamlanarak, 25 Km lik kesimin trafiğe açılması hedeflenmiştir.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yatırımlar, yollar, sağlık için yapılanlar, Hastahaneler Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi gibi yatırımların hepsinin Kıbrıs Türk Halkının daha çağdaş, daha donanımlı yarınlara kavuşması, daha iyi hizmet alabilsin diye yapıldığını ifade etti.

Sucuoğlu, “Biz yeni kurulan bir hükümet olarak geçmişten devraldığımız görev bayrağını gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumlulukla daha iyi noktalara taşımak üzere kolları sıvadık. Bu çaba ve gayretimizde Cumhurbaşkanımızdan aldığımız motivasyonla çalışıyoruz TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğandan aldığımız güçle ve Anadolu halkının sevgisiyle ,Kıbrıs Türk halkının da güven, kararlılık ve inancıyla yılmadan yarınlara yürüyeceğiz. Yarınlar daha güzel olacak yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümü gibi anlamlı bir günde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını perçinleyecek projelerin temellerini atmaktan, lansman ve açılışılarını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, Lefkoşa’da birlik beraberlik içerisinde bayram coşkusunu paylaştıklarını ve KKTC’nin aydınlık geleceğine dair umutlarını tazelediklerini söyledi.

“Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta Kıbrıs Türk Halkının yanında olacağımızı, bölgede geleceği omuz omuza beraber şekillendireceğimizi bir kez daha teyit ettik” diyen Oktay, KKTC’nin kalkınma ve gelişme mücadelesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak en güçlü desteği verdiklerini vurguladı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliğinin; geçmişten bugüne uzanan kardeşlik ve gönül birlikteliğinin üzerinde yükseldiğini ifade eden Oktay, “1571’den bu yana Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi hiçe sayanlara karşı, ambargolara karşı, dünyaya açılan bir KKTC için beraber mücadele ediyoruz.Bu mücadelemiz; ay yıldızlı bayrağımıza, bayrağa rengini veren şehitlerimizin kanına, canına ve tüm ecdadımıza karşı sorumluluğumuzdur.” diye konuştu.

Bu mücadelenin; “bölgede güçlünün değil haklının hakkını alması için” olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

“Adına ‘milli dava’ dediğimiz bu mücadele, dilimizle, dinimizle, kültürümüzle, ortak geçmişimizle maziden atiye kurduğumuz sarsılmaz bir köprüdür.

Köklü bağlarımızı geçmişten bugüne nasıl taşıdıysak bugün birlikte attığımız somut adımların da geleceği kuracağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda işbirliğimizi sürdürülebilir ve kurumsal nitelikte; günübirlik siyaset üstü bir yapıda oluşturmuş durumdayız.

KKTC’nin dört bir tarafında, baktığımız her yerde, Türkiye-KKTC işbirliği ile yapılmış altyapı-üst yapı yatırımlarını, insana dokunan projeleri ve kalkınma desteklerinin somut nişanelerini görüyoruz.

Az önce tanıtım filminde kurumlarımızın iftiharla sunduğu çalışmalar, sadece bu yılki, hatta son 6 aydaki gayretlerimizin sonucudur.

Şuanda bulunduğumuz noktada yükselecek Yeni Girne Askeri Hastanesi’nden, 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesine, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığının güçlü bir sembolü olacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesinden Millet Bahçesine, KKTC’nin dört bir yanını saran modern karayollarına kadar pek çok işbirliği projemiz adım adım ilerliyor.

Üzerinde mutabık kaldığımız alt ve üst yapı yatırımlarını ve beşeri sermaye kapasite geliştirme projelerini kaliteden ödün vermeden en hızlı şekilde hayata geçiren tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyor, her birini kutluyorum.”

“Her şey bir tebessüm için” diyerek 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren TİKA’nın KKTC’ye ayrı bir önem vererek çalışmalarına hız verdiğini ifade eden Oktay, Balıkçı barınaklarından zeytinyağı ambarlarına restore edilen tarihi mekânlardan çocuk parklarına pek çok yerde TİKA’nın imzasını görmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Lapta, Yenierenköy ve Dipkarpaz Sağlık Merkezleri’nde hayati önem taşıyan tıbbi cihazların eksikliğini tespit ettiklerini, bu cihazları sağlık merkezlerine TİKA vasıtasıyla kısa sürede kazandırdıklarını ifade eden Oktay, bunlara ek olarak Türkiye Sağlık Bakanlığının da Dr. Burhan Nalbantoğlu, Cengiz Topel ve Gazi Mağusa Devlet Hastanelerine Tomografi ve Ekokardiyografi cihazlarının da dâhil olduğu tıbbi donanım desteğinde bulunduğunu; cihazların kullanımına ilişkin sağlık personeline eğitim verdiğini söyledi.

Salgın sebebiyle lojistik faaliyetlerin yavaşladığı böylesi bir dönemde 45 gün gibi kısa bir sürede tıbbi donanım ihtiyaçlarını hazır hale getiren Türkiye Sağlık Bakanlığı ve TİKA’yı tebrik eden Oktay, şöyle devam etti:

“Temelini attığımız Yeni Girne Hastanesi ve proje tanıtımını az önce birlikte izlediğimiz 500 Yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık alanında destek ve işbirliğimizi sürdüreceğiz.

100 Yataklı Yeni Girne Askeri Hastanesi; son teknoloji tıbbi donanımı ve tedavi birimleriyle bölgede en iyi sağlık merkezlerinden birisi haline gelecek.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl bugün, Lefkoşa 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış, 500 Yataklı dev hastane kompleksinin de müjdesi verilmişti.

Az önce proje tanıtımını hep birlikte izlediğimiz hastanenin de tam teşekküllü bir şekilde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması için gerekli desteği veriyoruz.”

Fuat Oktay, diğer bir önemli işbirliği alanlarının da “ulaştırma ve altyapı” olduğuna işaret ederek, “Hayat kalitesini, turizmi ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyen karayolları için kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Toplam proje bedelinin 635 Milyon lira olan 46 km’si bölünmüş yol, 14 km’si birinci sınıf olmak üzere toplam 60 km uzunluğunda 5 adet yol yapım projesi ile birlikte 322 Km uzunluğundaki köy yolları yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oktay, diğer projeleri şöyle sıraladı:

“Gazimağusa – Dipkarpaz hattının bir parçası olan İskele – Çayırova Yolu’nun resmi açılışını bugün itibariyle gerçekleştiriyoruz; 9 km uzunluğundaki bu kesimin bölünmüş yol olarak tamamlanmasıyla bu güzergah üzerinde yer alan petrol, sanayi, turizm tesislerine, antik ve ören yerlerine ulaşım kolaylaşmış, sürüş konforu yükseltilmiştir.

Balalan-Yenierenköy yolu, Lefkoşa – Değirmenlik – Girne-Esentepe Ayrımı projeleri ile 23 kilometrelik kısmı daha tamamlanan köy yolları iyileştirme çalıştırmalarının da kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız.”

Fuat Oktay, Kıbrıs Türkü’nün milli iradesini yansıtan Cumhurbaşkanlığı makamına yakışır sembol bir eser olacak Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi ve Millet Bahçesi projesinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın bir egemenlik nişanesi olacağını, gelecek nesillere KKTC’nin güçlü demokrasi kültürüyle birlikte miras kalacağını söyledi.

Alt yapı ve üst yapı projelerinin yanı sıra e-devlet çalışmalarına da güçlü desteklerinin sürdüğünü ifade eden Oktay, “Dünya standartlarında e-imza desteği olan güvenli e-kimlik kartları, e nüfus kayıt sistemi ve kamuda hızlı ve kolay yazışmayı mümkün kılan e-yazışma sistemi, Türkiye’nin e-devlet altyapısı ile KKTC’ye sağlanmaktadır” diye konuştu.

Oktay, şöyle devam etti:

“KKTC Kamu Yönetim Sistemi, Hasta Bilgi Yönetim Sistemi, e-gümrük ve e-meb sistemlerinin entegrasyonu tamamlanmış durumda. Dijital Dönüşüm Ofisimize gayretleri için teşekkür ediyorum.

Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve KKTC’de bürokrasinin azaltılması için tüm ilgili kurumlarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz.

Kalkınma ve işbirliği protokolü kapsamında sağladığımız finansman desteklerine ek olarak sektör sektör eğildiğimiz bu projelerin yanı sıra mesleki eğitimin dönüşümü ve yerel yönetimlerde kapasite geliştirme çalışmalarını da başlatmış durumdayız.

KKTC’de daha sağlam bir altyapı ve daha güçlü bir kalkınma ivmesinin kardeşlik bilinciyle ve azimle hareket ettiğimiz sürece mümkün olduğuna yürekten inanıyorum.

Karar alma ve uygulama mekanizmalarında bulunan herkesin bu doğrultuda üzerinde ciddi bir sorumluluk bulunuyor.

Yapısal reformlar başta olmak üzere nerede bir tıkanıklık, nerede bir yavaşlama varsa tüm ilgililerin bu sorumluluk bilinciyle inisiyatif almasını ve ilerleme yönünde adım atmasını arzu ediyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye-KKTC ilişkileri her türlü yerel siyasi polemiklerin üzerindedir” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimizin yürek yüreğe mücadeleleri ve şehadetleriyle bağımsızlığını kazanmış, hakkını hukukunu çiğnetmemiş ve 38 yıldır barış içinde hür şekilde yaşayan Kıbrıs Türkü’nün istikbaline yakışan tutum budur.

Bizler; Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dayanışmamızı daim etsin.”

Oktay, temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdikleri işbirliği yatırımlarının Kıbrıs Türk Halkı’na hayırlı olmasını dileyerek, Projelerde emeği geçen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TİKA, Dijital Dönüşüm Ofisi ve ASFAT’a teşekkür etti.

Oktay, “Kurumlarımızın projeleri birlikte yürüttükleri KKTC’nin ilgili tüm Bakanlık ve kurumlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde yeni açılışlar ve temelini atacağımız yeni yatırımlar için tekrar bir araya gelmek temennisiyle hepinizi bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC’nin 38. Kuruluş yıldönümünü, Kıbrıs Türk Halkının Bağımsızlık özgürlük ve devletinin kuruluşunu kutladığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk Halkının, Cumhurbaşkanlığı olarak ortaya koydukları yeni siyasetle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Kıbrıs’ta Federal çözüm arayışlarının artık bittiğini, iki devlet ve eşit egemenlik temelinde yeni siyasetin ilan edildiğini ifade eden Tatar, bu çerçevede KKTC’nin altyapısının ve ekonomisinin geliştirilmesi için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’den suyun gelmesi ve tarımsal faaliyetlerde de kullanılmasıyla birlikte üretimin artacağına inanç belirten Tatar, Sağlık alanında yapılan yatırımların özellikle genel sağlık sistemi için önemli olduğunu kaydetti.

Pandeminin ilk günlerinde vakaların da artmasıyla pandemi hastanesi yapılması için hemen adımlar atıldığını ve acil durum hastanesinin genel sağlık sistemine büyük katkısı olduğunu anlatan Tatar, hastanelerin ve genel sağlık sisteminin ağırlık görmeden hizmete devam ettiğini söyledi.

Tatar, bugün temeli atılan Askeri hastanenin de sağlık sistemine büyük katkısı olacağını, Lefkoşa’da temeli atılacak 500 yataklı büyük hastane yanında Girne ve Güzelyurt’ta yapımı süren 200 yataklı hastanelerin de ülkeye kazandırılmasıyla hem turizm hem eğitim hem de vatandaşlar için güçlü bir sağlık sistemine kavuşulacağını kaydetti.

Sağlık sistemine emek veren herkese teşekkür eden Tatar, Karayollarına yapılan yatırımların da önemine vurgu yaptı, çağdaş karayolları ağı ile KKTC’nin geleceğine önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasına da değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türk Halkına layık görülen binaların KKTC’nin egemenliği devletin nişanesi olduğunu vurguladı.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin yeterli olmadığını ifade eden Tatar, o yüzden yeni yerleşkelerin bütün ihtiyaçlara cevap vereceğini ve hizmet kalitesini artıracağına inandığını söyledi.

Milli park veya millet bahçesinin de bir ilk olacağını ifade eden Tatar, bu parkın Kıbrıs Türk Halkının faydalanacağı bir park olacağını belirtti.

KKTC’nin geleceğine sıkıntılara rağmen yatırımlar yapıldığını ve KKTC’nin yalnız olmadığını ifade eden Tatar, “KKTC varolmaya güçlenmeye halkına güvenli onurlu refah içinde hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Tatar, KKTC’nin geleceğine yapılan yatırımlar ve bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından temel atma töreni ve açılışlar yapıldı.