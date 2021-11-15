Ongun Talat: Ersin Bey aşırı hamasetten gene hangi ülkede olduğunu karıştırdı

Avukat Ongun Talat Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir vatandaşı polise şikayet ettiğini söyledi.

Avukat Ongun Talat Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 15 Kasım törenlerinde bir vatandaşı “barış işareti” yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiğini söyledi.

Açıklama şöyle: Az önce bir yurttaş bana ulaştı… Bugün çocuklarıyla birlikte 15 Kasım törenlerine katılmış. Ersin Tatar halkı selamlarken kendisi (barış işareti olarak da bilinen) zafer işareti yapmış. Sn. Tatar şikayetçi olmuş olacak ki, 10 dk. sonra yanına gelen polisler “Neden barış işareti yaptın? Kimliğini ver…” demişler. Sonrasında Lefkoşa Adli Şube’den aranarak ifade vermeye gelmesi gerektiği söylenmiş…

Anlaşılan Ersin Bey aşırı hamasetten gene hangi ülkede olduğunu karıştırdı… Bu ülkede demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Aksi yönde attığınız her adımda karşınızda bizi bulacaksınız! Yağma yok Tatar bey!