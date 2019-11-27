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Merkel: Türkiye zor bir müttefik ama NATO içinde tutulmalı

27 Kasım 2019
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zor bir müttefik olsa da Türkiye’nin mutlaka NATO içinde tutulması gerektiğini söyledi.

Federal Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Angela Merkel, Türkiye’nin ‘zor bir müttefik’ olduğunu ancak jeostratejik nedenlerden ötürü koşulsuz şartsız NATO içinde tutulması gerektiğini söyledi.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre Merkel, “Avrupa kendini halihazırda tek başına savunamaz” dedi.

Başbakan, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” açıklamasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da atıfta bulundu.

Merkel, Almanya’nın NATO’nun bütünlük içinde kalması için çaba göstermesi ve ittifak içinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Almanya’nın savunma harcamalarını daha da artıracağını belirten Başbakan Merkel ülkenin NATO’ya olan katkısının gelecek yıl gayrısafi yurtiçi hasılasının yüzde 1.42’si olacağını ve bu oranın 2024 yılına kadar da yüzde 1.5’e çıkartılacağını söyledi. Merkel 2030’lu yılların başında ise bu oranın yüzde 2 olacağını ifade etti.



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